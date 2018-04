Recept: Romige spinaziesoep met kokos en zalm

De grote bierquiz! Speel mee, kom erachter hoe groot (of klein…) jouw bierkennis is en maak kans op een grote hoofdprijs.

Bier is superpopulair in ons land. Maar: over bier is ook veel te leren. Zo kun je je kennis testen in de quiz der quizen bijvoorbeeld. Waar drinkt de Nederlander het liefst zijn speciaalbier? Hoeveel liter bier dronken mensen in de middeleeuwen per jaar? En in welke provincie staan de meeste bierbrouwerijen? Allemaal vragen die voorkomen in ‘de Grote Bierquiz’. Die vind je hier.

Nondeju, da's lastig

Metro en Beer in a Box, een startup die op basis van jouw smaak speciaalbieren voor je selecteert, hebben de bierquiz speciaal voor Metrolezers samengesteld. Vragen waarbij je denkt ‘jemig wat makkelijk’. Maar ook vragen die je de wenkbrauwen doen fronzen en je misschien denkt: nondeju, da’s lastig.

Om erin te komen: hier drie voorbeelden van vragen die je tegenkomt in de grote bierquiz:

1 Wat was in 2017, na pils, de meest populaire bierstijl in Nederland?

A Witbier

B IPA

C Tripel

D Alcoholvrij

2 Wat is foodpairing?

A Je maakt een passend gerecht bij bier

B Je verwerkt bier in je gerecht

C Je combineert bier en wijn

3 Hoeveel brouwerijen waren er in Nederland in 2017?

A Ongeveer 298

B Exact 150 en nog wat

C Ongeveer 520

D Ongeveer 350

Als je de gehele quiz maakt, ontvangt je direct een mail met het aantal goede antwoorden dat je hebt gegeven. Welke antwoorden de goede zijn, dat laten we tot 2 mei nog in het midden. Iedereen moet namelijk nog kunnen meedoen, zonder dat je de antwoorden kunt zien (als jij je uitslag op social media hebt gedeeld). In de mail die je ontvangt krijg je wel gelijk te lezen ‘wat voor bierdrinker’ er in je schuilt.

Hoofdprijs!

2 mei dus, dat is de datum van de antwoorden, maar ook die van de bekendmaking van de prijswinnaars. Als je meedoet aan de Grote Bierquiz maak je namelijk kans op de hoofdprijs. De snelste en beste bierkenner krijgt een verrassingspakket van Beer in a Box ter waarde van 250 euro (geen bier, want de drank gratis weggeven is verboden door STIVA, de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie). Onder alle deelnemers worden een aantal kleinere prijzen verloot, zoals een workshop bierbrouwen, rondleidingen bij spraakmakende brouwerijen en allerhande bierdingen.

De Grote Bierquiz kun je maken op www.beerinabox.nl/quiz.

Op 2 mei kun je op Beerinabox.nl/quiz-uitslag lezen hoe je hebt gescoord ten opzichte van andere deelnemers en of je een prijswinnaar bent. Ook laten we weten wie de beste per provincie is. Er ligt een uitdaging op je te wachten, want sinds de livegang (dinsdag) hebben al veel mensen hun bierkennis getest.

Iedereen de perfecte box

Ga met Metro en Beer in a Box op ontdekkingstocht in de wereld van speciaalbieren. Of je nu net begint of er ongelooflijk veel van weet, Beer in a Box heeft een bierpakket voor jou vol bieren van aanstormende brouwers die je niet makkelijk in de supermarkt of slijter vindt. Ga naar www.beerinabox.nl/metro en gebruik de actiecode: metro. Alleen dan krijg je er een gratis beregoed bierglas bij.

