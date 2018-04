Recept: Carciofi alla giudia

Pasen komt er aan: een goed excuus voor een lekker ontbijtje dus. Velen grijpen het paasontbijt dan ook aan om er een écht feestje van te maken en zich helemaal rond te eten aan paaseieren, croissants, snoepgoed en paasstolletjes. Maar hoe ongezond is een gemiddeld paasontbijtje nou echt? En wat zijn de betere alternatieven volgens een expert? Metro zocht het voor je uit.

Choco-eitjes

Laten we eerst even naar de voorpret gaan: want ja, ook die chocolade-eitjes die je op voorhand naar binnen werkt bevatten helaas behoorlijk wat calorietjes. Zo zitten er in een wit paaseitje 45 calorieën, maar denk niet dat je er met een melk versie beter vanaf komt: ook daar zitten zo'n 45 calorieën in. Puur is iets beter, maar nog altijd zo'n 41 calorieën per eitje en het allerslechtste zijn de gevulde paaseitjes met noten of praline: 52 calorieën per stuk gemiddeld.

Colourbox.

Paasstollen en croissantjes

Dan storten we ons maar op het ontbijt. Een gemiddeld persoon zal rond de Pasen wel een stukkie paasstol wegwerken. Een sneetje hiervan bevat gemiddeld zo'n 155 calorieën. Iets minder dan een croissantje, wat ook graag gegeten wordt met de Pasen: een normale croissant bevat 161 calorieën. Maakt dus helemaal niet zoveel uit qua keuze, dus kies lekker waar je zin in hebt als je een van de twee wil laten staan vanwege de lijn.

Verse jus d'orange dan? Ook dat wordt gretig gedronken met de Pasen, maar in een gemiddeld glaasje jus zitten al zo'n 100 calorieën.

Lekker alternatief

'Ach, wat maakt het uit', hoor je de gemiddelde Nederlander bijna zeggen. Het is maar één keer per jaar Pasen toch. Dat klopt, maar voor de mensen die deze Pasen wel graag lekker willen eten, maar iets meer op hun figuur willen letten, gingen we op zoek naar een lekker alternatief.

,,Wat je vaak ziet is dat mensen zich tijdens Pasen te buiten gaan aan producten die enorm veel suiker bevatten", zegt Estéfan Pattinasarany, lifestyle- en fitnesscoach bij Personal Fitness Nederland, Amstelveen. ,,Je ziet bij een gemiddeld paasontbijt enorm veel suikerbrood, paasbrood en dingen als chocoladecroissantjes voorbij komen. Hartstikke lekker natuurlijk, maar probeer - als je op je lijn wil letten - eens om dat te vervangen door volkorenbroodjes en speltproducten. Qua suikers win je dan al heel wat."

Colourbox

Pattinasarany heeft ook als vervanger voor de calorierijke jus ook wel een lekker alternatief: ,,Maak zelf je smoothies. Dat is én vullend én heel gezond. Denk bijvoorbeeld aan kiwi met bleekselderij en banaan of een sinaasappel met banaan avocado en spinazie. Hup in de blender en je hebt een heerlijk vullende smoothie, die beter vult dan een 'kaal' glas jus d'orange, hoewel er misschien hetzelfde aantal calorieën of minder in zit."

Eieren

Eieren, iets wat met de Pasen natuurlijk in veelvoud wordt gegeten, zijn volgens Pattinasarany niet perse slecht. ,,Men zegt natuurlijk dat je zo'n twee á drie eieren max. in de week moet eten, maar het voordeel van eieren is dat ze rijk zijn aan Vitamine D. En dat is dan weer hartstikke gezond! En ga bij je beleg nou eens voor een lekker stukje rosbief, magere kipfilet of hüttenkäse; dan kun je best een broodje extra eten."

Colourbox

Of er ook iets is waar we met de Pasen van denken dat het (redelijk) gezond is, dat daadwerkelijk beter op de plank kan blijven liggen? ,,Ja, jam denken mensen op de een of andere manier vaak van dat het best gezond is, maar ook daar zit megaveel suiker in", zegt Pattinasarany. ,,Oké het is niet zoet, maar ik zou aanraden om daarvoor in de plaats een zelfgemaakte tonijnsalade te maken met een lepel magere yoghurt bijvoorbeeld of te kiezen voor humus. Oók hartstikke lekker en veel gezonder om op je brood te smeren. En waar mensen ook vaak de mist in gaan is soep uit pak. Maak je soep zelf! Het is makkelijk, snel en hartstikke gezond."

Genoeg tips dus voor een lekker paasontbijt. En hey: we verplichten niemand tot lijnen. Maar op je paasbest voor de dag straks in de zomer? Wie weet is het dan handig die chocolade-eitjes even te laten staan.