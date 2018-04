Recept: Botanische pesto

Hoe leuk is het als je je pesto kunt opfleuren met bladgroen uit eigen tuin of omgeving? Dat feestje gaat natuurlijk alleen op als je bladgroen in je tuin hebt of een schone plek kent waar je dat kunt oogsten. Maar ook op je balkon of achter glas kun je heel wat laten groeien. Als ik een klein plekje groen tot mijn beschikking heb, kies ik voor rijk, volwaardig en diepgroen eetbaar bladgroen. Dat leent zich voor zo veel doeleinden! Maak er soep van, gebruik het in plaats van spinazie, verwerk het in een salade of… maak er een lekkere pesto van. Je kunt allerlei eetbare kruiden kiezen. Denk eens aan paardenbloemblad, Oost-Indische kers, dillegroen, zevenblad, blad van goudsbloem, etc. Wil je brandnetelpesto maken? Stoom de jonge toppen dan eerst 2 minuten. Let wel: het ene blad heeft een meer uitgesproken smaak dan het andere. Het blad van paardenbloem is bijvoorbeeld behoorlijk bitter, dat van Oost-Indische kers flink scherp en dat van dille weer venkelachtig. Pas het recept dus aan naar wens en smaak, zodat je jouw eigen perfecte botanische pesto creëert.

Condiment

Voor ongeveer 200 gram

40 gram vers wild bladgroen naar wens (zorg er bij brandnetels voor dat je de toppen eerst even stoomt)

25 gram geroosterde pijnboompitten

25 gram ongezouten geroosterde cashewnoten

1 klein teentje knoflook, gepeld en fijngehakt

25 gram basilicum (inclusief de steeltjes)

25 gram rucola

50 milliliter extra vergine olijfolie

1 eetlepel gistvlokken

2 theelepels citroensap

Kruidenzout

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Maak het bladgroen goed schoon door het uit te schudden. Laat het even liggen op een vel keukenpapier zodat eventuele kleine bewoners eruit kunnen kruipen. Zet de beestjes buiten. Veeg de bladeren schoon.

Maal in de keukenmachine het bladgroen met de pijnboompitten, cashewnoten, knoflook, het basilicum, de rucola, olijfolie, gistvlokken en het citroensap tot een gladde pesto. Breng op smaak met een klein snufje kruidenzout.

Schep de pesto in een schoon glazen potje, bedek hem met een laagje olijfolie en bewaar hem maximaal 2 weken in de koelkast.

Met bijnamen als ‘koningskruid’ in Nederland en ‘L’herbe Royale’ in Frankrijk mag duidelijk zijn dat basilicum niet zomaar een groen keukenkruidje is. Op sommige plekken in de wereld heeft Ocimum basilicum zelfs een heilige status. Het is een van de bekendste kruiden die in zowel de keuken als de natuurgeneeskunde furore maakt. Basilicum heeft een zeer aromatische geur en smaak, een krachtige werking op de spijsvertering, werkt schimmel- en insectwerend op de huid, slijmoplossend op de luchtwegen en verfrissend en stimulerend op het zenuwstelsel. Het zou zelfs het geheugen versterken, en een glas basilicumsap zou de helderheid van de geest doen stimuleren.

Uit: The Plant Pharmacy