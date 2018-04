De wereld achter een foodfestival

De lente is officieel begonnen dat betekent dat je je sneakers aan kunt trekken en naar het park kunt hollen voor een dagje proeven: de foodfestivals komen eraan. Maar bij een weekend lang ontzettend veel eten, drinken en feesten met familie en vrienden, komt natuurlijk een hele boel kijken. Welke voorbereidingen moeten er allemaal getroffen worden zodat jij je biologische frieten uit een karretje kunt krijgen?

Metro spreekt met Emile Faulborn, mede-oprichter van Food Truck Festival TREK. Dit festival trekt heel Nederland door en opent in de lente en zomer op negen locaties zijn deuren: Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Enschede, Eindhoven, Den Bosch, Amsterdam en Den Haag. „Er zijn veel mensen die ‘wel even’ een foodfestival willen organiseren”, zegt Faulborn. „Maar nog niet iedereen heeft door dat er heel wat bij komt kijken bij een festival van zo’n omvang.”

Foto: TREK Festival

Ieder dorp een festival

„Het is ontzettend veel werk en er moet een hoop geregeld worden”, laat Faulborn weten. „We zijn eigenlijk gewoon een openluchtrestaurant”.

„Een paar jaar geleden was een foodfestival echt booming, bijna ieder dorp organiseerde er wel een. Maar het is méér dan alleen even je vrachtwagen voorrijden.” Volgens Faulborn kun je je in de voorbereidingen nog wel eens vergissen. „Je moet met ontzettend veel dingen rekening houden. Als er bij bijvoorbeeld één foodtruck kortsluiting is, heeft gelijk een groter gedeelte van het festival daar last van.”

„Er zijn daarom ook heel veel foodfestivals niet teruggekomen, simpelweg omdat er te makkelijk over wordt gedacht. Je moet alles op papier hebben. Van de vergunningen tot een afvalverwerkingsplan tot aan de afspraken met de geneeskundige diensten, politie en brandweer.”

Nu al bezig met het jaar erop

„Op het moment dat wij ons laatste weekend organiseren in september, zijn we al bezig met het jaar daarop. In november moet je al helemaal op papier hebben staan wat je het jaar daarop gaat organiseren. Dat is ook belangrijk, want naar een festival als TREK komen er per weekend zo’n 25.000 tot 30.000 mensen.”

Er zijn tientallen ondernemers die met hun vrachtwagen op het festival zouden willen staan. „Maar per evenement hebben we maar ruimte voor zo’n 25 trucks”, zegt Faulborn. „Er is daarom een hele strenge selectie. Ten eerste kijken we naar wat iemand verkoopt, daarnaast kijken we naar hoe de truck eruit ziet en vervolgens naar de prijsstelling. Bij ons gaat het zelfs zó ver, dat we kijken naar wie erachter staat. We hebben namelijk liever dat de ondernemer er zelf in staat dan dat hij er studenten neerzet.”

Foto: TREK Festival

Gratis entree?

Bij een festival werken ontzettend veel mensen, van schoonmaak tot elektriciens tot aan EHBO en managers. Maar hoe verdient zo’n festival met gratis entree? „Het is niet zo dat wij een gedeelte van de omzet van het eten krijgen”, zegt Faulborn. „Dat is helemaal voor de ondernemers. Wij verdienen voornamelijk op de drank.” Bij Festival TREK betaal je dan ook geen entree, maar eenmalig €2,50 voor je festivalglas, voor het hele weekend.

„Maar het is altijd een risico”, laat Faulborn weten. Een gratis festival in Nederland organiseren is natuurlijk een dingetje. „Je bent echt altijd afhankelijk van het weer.”

