Recept: Pizza met buffelmozzarella en gele tomaatjes

Nog even en het is weer Pasen! Wellicht heb je Eerste of Tweede Paasdag grootse plannen als het gaat om brunchen met je familie of vrienden. Geen held in de keuken? Of ben je een keer inspiratieloos? Wij lieten ons inspireren door Oil & Vinegar, die drie heerlijke sandwichrecepten op een rij heeft gezet. Ook ideaal als gewone lunch. Of avondeten.

De traditionele sandwich

We kennen 'm allemaal we: kip, bacon, ei en groenten. Maar wat als je 'm nou net even wat anders maakt dan normaal? Een bijzondere kruidenmix, je favoriete saus of en wat pijnboompitjes et voilà, je verrast je gasten!

De traditionele sandwich. Beeld: Oil & Vinegar

Dit heb je nodig

300 g kipfilet

6 eetlepels olijfolie

2 eetlepels smokey herb & spice mix of een andere favoriete kruidenmix

4 dik gesneden plakken bacon

1 grote tomaat

¼ komkommer

1 hardgekookt ei

3 dik gesneden plakken witbrood

50 g slamix

2 el geroosterde pijnboompitjes

3 el club sandwich sauce

peper en zout

Hoe maak je 'm?

Marineer je kipfilet op tijd met drie eetlepels olijfolie, wat zout en je favoriete kruidenmix. Tijdbesparende tip: je kunt de kip ook al de avond van tevoren in de marinade zetten. Dek de kip af en laat 'm een nachtje in de koelkast staan. Verwarm de volgende ochtend je oven voor op 160 graden en laat de kip 25 minuten garen. Bak het ontbijtspek de laatste 15 minuten mee in een ovenschaal met bakpapier. Keer ze halverwege even om. Gaar? Laat ze goed afkoelen en snij ondertussen de groenten.

Het ei kun je in de tussentijd ook koken en pellen. Rooster het brood in een pan met een klein beetje olie en laat ook iets afkoelen. Vanaf hier is het vooral een kwestie van stapelen met alle ingrediënten en een satéprikker erin zetten zodat je broodjes mooi overeind blijven staan.

De zalmsandwich

De een moet er in de ochtend niet aan denken, de ander is gék op een broodje zalm in de ochtend. Vooral als ie een beetje extra speciaal belegd is kun je er sommige gasten erg gelukkig mee maken. Overigens geldt ook voor deze sandwich: doet het erg goed als lunch.

De zalmsandwich. Beeld: Oil & Vinegar

Ingrediënten

Een halve rode ui (in hele dunne ringen)

4 eetlepel frambozenazijn

Een halve avocado

1 eetlepel olio di oliva peperoncino

Een kwart limoen

1 hardgekookt ei

Een vierde van een komkommer

3 eetlepels olijfolie

3 dik gesneden plakken witbrood

50 g veldsla

3 plakken gerookte zalm

3 eetlepel van je favoriete saus

peper en zout

Bereidingswijze

Laat de ui een kwartiertje marineren in frambozenazijn en prak ondertussen het vruchtvlees van de avocado samen met de Olio di Oliva Peperocino en het sap van de limoen. Breng op smaak met peper en zout. Snij daarna de komkommer en het ei in schijfjes en rooster het brood.

En dan is het wederom de kunst van het stapelen: begin met een sneetje brood, veldsla en komkommer en werk al je ingrediënten af. Vergeet niet halverwege nog een snee met avocadopuree besmeerd brood te gebruiken. Eetsmakelijk!

Vegetarische Club Sandwich

Niet geheel onbelangrijk: vergeet ook je vegetarisch etende gasten niet. Gelukkig kan de club sandwich ook heel goed zonder vlees. Deze groentenbom in sandwich-vermomming kan niemand weerstaan.

De vegetarische sandwich. Beeld: Oil & Vinegar

Ingrediënten

¼ kleine bloemkool

2 eetlepels citroen olijfolie

1 grote tomaat

¼ komkommer

2 eetlepels geroosterde hazelnoten

3 dikgesneden plakken witbrood

6 pomodori aromatizzati

50 g rucola

2 plakken oude kaas

3 eetlepels club sandwich sauce

peper en zout

Bereidingswijze

Snij de bloemkool in plakken en besprenkel met de olijfolie. Bak de plakken een kwartier lang op 180 graden in een ovenschaal in de oven. Snij de tomaat en komkommer in plakjes en hak de hazelnoot grof. Vergeet ook dit keer niet de sneetjes brood te roosteren en iets te laten afkoelen voor je aan het stapelfestijn begint.

Is de bloemkool afgekoeld? Mooi! Dan kun je wederom zorgen voor een mooie stapel. Begin met de rucola en de saus en leg daar de tweede snee bovenop. Stapel nu de tomatenschijfjes, pomodori en bloemkool. Stapel nu de rest en hou bij elkaar met een satéprikker. Jouw brunch kan niet meer stuk!