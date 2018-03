Recept: Paardenbloemelixer

Een paardenbloemelixer

Als je een liefde voor paardenbloemen ontwikkelt en je je verdiept in deze gouden schone, zul je vast en zeker ook recepten voor paardenbloemhoning tegenkomen. Dat is een lekkere en heilzame siroop. Zodra paardenbloemen in de lente opspringen, stormen fans eropaf om er deze zeer gewaardeerde lekkernij van te brouwen met water en suiker. Door deze recepten heb ik me laten inspireren tot onderstaand recept; een nieuwerwetse versie van paardenbloemhoning, zonder geraffineerde suiker, maar met de heerlijk bloemrijk smakende rijststroop. Het elixer zal wat bitter en een beetje zuur smaken, en dat is ook de bedoeling. De bitterstoffen zijn enorm medicinaal en het zuurtje is in plaats van de suiker, die ervoor zorgt dat het elixer wat langer houdbaar is.

Neem in de lente 1 eetlepel per dag van dit elixer of leng aan met wat koud water voor een limonade of mocktail, die je garneert met een takje verse munt.

Elixer - voor ongeveer 500 ml

2-3 handen vol paardenbloemen (alleen de bloemen; ca. 75 gram)

500 milliliter water

100-120 milliliter rijststroop

3 eetlepels citroensap

30 milliliter appelazijn

Oogst de gele geopende bloemen (met kroontje) van de paardenbloem voor het middaguur en nadat de ochtenddauw is verdampt, maar de plant nog niet is verslapt door de hitte van de zon of is uitgebloeid. Verspreid je oogst over meerdere planten. Doe de bloemen in een vergiet, schud ze uit en check of er geen zand of beestjes meer in zitten (de diertjes die je wel vindt, zet je terug in de tuin). Laat even liggen zodat eventuele nog aanwezige bewonertjes er zelf uit kunnen kruipen. Spoel ze daarna voorzichtig af.

Doe het water met de bloemen in een pan en zorg ervoor dat ze onderstaan. Breng het op laag vuur tot bijna aan de kook en laat zo’n 3 minuten trekken; het water mag niet gaan koken. Haal de pan van het vuur en laat het mengsel een nacht staan met het deksel op de pan of in een afgedekte glazen kom.

Giet het paardenbloemwater de volgende ochtend, middag of avond (hoe langer het staat, hoe beter) door een zeef in een kom. Druk de bloemkoppen goed uit; wat achterblijft in de zeef kan bij het gft. Roer 100 ml rijststroop, het citroensap en de appelazijn door het paardenbloemwater. Proef en vul eventueel aan met nog een beetje rijststroop als je het wat zoeter wilt. Maak vervolgens een fles en dop goed schoon met kokend water. Giet hier het elixer in en bewaar het in de koelkast. Het elixer is ongeveer 1 maand houdbaar indien zorgvuldig afgesloten (eventueel vacuüm getrokken) en koel bewaard. Goed schudden voor gebruik.

TIP:

Voeg extra rijststroop toe aan het recept om een meer zoete, stroopachtige substantie te creëren die heerlijk is over vegan wafels of pannenkoeken.

Uit: The Plant Pharmacy.