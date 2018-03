Metro's favoriete restaurants in Amsterdam

Even snel een hapje eten of juist lekker luxe dineren na een dagje in de hoofdstad? Metro ging de afgelopen tijd langs bij verschillende restaurants en proefde of de menu’s een beetje Metro-waardig zijn. Deze drie restaurants moet je proberen als je in Amsterdam bent!

Italiaans in de Jordaan

Hij wilde eigenlijk een bed & breakfast in Amsterdam, maar begon toch maar met een restaurant. En maar goed ook: de Italiaanse Tomasso Maggi weet namelijk precies hoe je goede pasta maakt en welke wijnen daarbij horen. In een zijstraat van de Westerstraat zit - midden in de Jordaan - Locanda verstopt. Italiaans eten van een echte Italiaan.

Op de menukaart vind je verschillende soorten zijdezachte pasta’s en Tomasso zorgt dat je daar de perfecte wijn bij krijgt. De inrichting is ook fijn: hip maar niet irritant hip. De strakke inrichting is heel toegankelijk. Binnen vind je dan ook allerlei soorten mensen. Van chique Jordaan-bewoners tot studenten. Het is betaalbaar, maar niet spotgoedkoop. Wel verschrikkelijk lekker. Ideaal om met familie heen te gaan.

Eten is oost of west

Wijk je uit naar de randen van de stad en hang je rond in Amsterdam Oost of juist in West? In beide stadsdelen kun je terecht bij NELIS. Ideaal voor een borrel aan het eind van de middag: de meeste voorgerechten zijn namelijk ook als borrelhap te bestellen. Vooral van de garnalen in West zijn wij onwijs fan.

Verder is het ook heerlijk om met wat vrienden een goede maaltijd te nuttigen. Van een lekkere burger tot steak en natuurlijk is er ook keuze zat voor je vegetarische en veganistische vrienden. Voor pakweg 20 euro heb je een heerlijk hoofdgerecht.

Chique de friemel

Wil je indruk maken op je date of op een zakenrelatie? Schuif dan aan in 5&33, het restaurant in het Art Hotel vlakbij centraal station. Sowieso een heerlijke plek om even wat te drinken, maar vergeet ook niet te proeven wat er op de menukaart staat. De ook Italiaanse chefkok van het restaurant heeft de kaart gebaseerd op de Siciliaanse keuken. Je bent niet voor twee tientjes klaar, maar kunt wel een hele avond lang grote en kleine gerechten bestellen om lekker te delen. Overigens hoef je niet bang te zijn dat je hier uit de toon valt: ondanks dat het chique oogt, is het nog wel casual.