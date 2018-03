IKEA gaat algenhotdog en insectenburger maken

In verband met International Pi Day deed Uber Eats onderzoek naar de populairste taarten van Amsterdam. Absolute winnaar? De Red Velvet cake. Maar wat is toch de magie van deze lekkernij?

We zijn dol op chocolade: dat is een ding dat zeker is. Maar er is een taart die Nederland verovert die niks te maken lijkt te hebben met chocola: de Red Velvet Cake. Schijn bedriegt; „Ook deze taart wordt bereid met cacao, maar dan met rode kleurstof”, vertelt Fiona Willemse van Fiona's taarten, die ze verkoopt in Tea & Lunchroom Home of Hearts in Zeist.

Gemiddeld bakt ze 10 tot 15 taarten per week en ook in Zeist is de Red Velvet Cake duidelijk het populairst: „Zes of zeven maak ik er per week. Donderdag is voor mij Red Velvet-dag in de lunchroom en dat weten mensen ook. Meestal komen ze ’s ochtends al vragen of ik er eentje heb en ben ik voor de middag al uitverkocht. Daarom hebben we nu ook Red Velvet Cupcakes, die het ook supergoed doen. Het is een megapopulair product!”

Niet meer uit het taartenbeeld

Als we bellen naar De Drie Graefjes, misschien wel de populairste bakker op het gebied van Red Velvet Cake in Amsterdam, wordt dat meteen beaamd. „Red Velvet is absoluut de populairste taart van ons assortiment”, vertelt een woordvoerster. „Wij bakken bij De Drie Graefjes alleen maar Amerikaanse taarten. In Amerika zagen we destijds dat het product razend populair was en we besloten hem naar Nederland te brengen. Toen wij de Red Velvet naar Amsterdam brachten, konden we de cake eigenlijk nergens anders vinden. Dat was zo’n acht jaar geleden en nu is de taart niet meer weg te denken uit het taartenbeeld.”

Instagram en roomkaas

Waarom de taart zo populair is? Daar heeft Willemse wel een verklaring voor: „Allereerst doet de taart het natuurlijk ontzettend goed op foto’s. Op Instagram komt de taart om de haverklap voorbij. Het klinkt natuurlijk ook lekker en de taart heeft alle ingrediënten die een taart nodig heeft. Vooral de roomkaas doet het altijd goed bij taartliefhebbers. Als-ie niet te droog is, smaakt hij heerlijk. En een Red Velvet is als je een paar keer oefent ook helemaal niet zo’n ingewikkelde taart om te maken.”

„Voorheen had je natuurlijk heel erg de cheesecake- en carrotcake-trend”, vult de woordvoerder van De Drie Graefjes aan. „Een carrot cake is eigenlijk een veel ingewikkeldere taart, maar dat is misschien meteen de reden waarom de Red Velvet het zo lekker doet. Bovendien is het een vrij toegankelijke taart, bijvoorbeeld omdat er geen noten in zitten.”

Taartentrends

„Eigenlijk merken we vaak dat alles wat uit Amerika komt en overwaait naar Nederland hier op den duur ook een trend wordt”, vervolgt ze. „Ja, natuurlijk heb ik wel een idee welke taarten er in de toekomst hip worden, maar omdat wij een Amerikaanse bakker zijn, gaan we dat niet delen. Straks gaat een ander er dan mee aan de haal!”

Fiona is iets openhartiger wat betreft trendvoorspellingen: „We zien op dit moment natuurlijk heel veel ‘drip taarten’, ook in de vorm van een Red Velvet Cake. En het volgende wat het gaat worden, is denk ik de cijfer- en lettertaarten met onwijs veel decoratie in de vorm van eetbare bloemen, macarons en noem het maar op. Maar de Red Velvet blijft voorlopig nog steeds groeien in populariteit, hoor. Cupcakes, pancakes... en ik zie in ijssalons nu ook Red Velvet-ijs steeds vaker aangeboden worden. Straks is Red Velvet net zo ingeburgerd als de appeltaart!”

