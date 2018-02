Valentijnsdag: recepten om je date mee in te palmen

Love is in the air! Noem mij een idioot, maar ik ben dol op Valentijnsdag. Hoe vet is het dat er een speciale dag is waarop we de liefde vieren? I’m loving it. En hoewel je mij helemaal kunt inpalmen met een romantisch diner bij McD, ga ik je toch inspireren om zelf de keuken in te duiken voor je lover of lover to be. Liefde gaat tenslotte door de maag en als men dat al jaren zegt, dan zal het wel zo zijn, toch? ;-). Klaar voor lekkere, makkkelijke en snelle maaltijden die heel ingewikkeld ogen maar eigenlijk zo op tafel staan? Let’s Valentine!

Altijd favoriet: kip in bladerdeeg

We beginnen met mijn all time favourite: kip in bladerdeeg. Jarenlang is dit mijn signature dish geweest op gewoonwateenstudentjesavondseet.nl. Dit is tevens het meest nagemaakte recept van mijn blog, ja ja! Bij kip in bladerdeeg vul je een stukje rauwe kipfilet met kruidenroomkaas en een zongedroogd tomaatje, de kipfilet vouw je vervolgens dicht en je pakt ‘m in in een velletje bladerdeeg. Deze kippenbol zet je ongeveer 25 minuten in de oven en klaar is je maal. Het ziet er best wel tof uit; alsof iemand met verstand van koken echt iets heel ingewikkelds klaar heeft gemaakt. Maar zoals je net kon lezen is het heel erg makkelijk klaar te maken en ook nog eens súper lekker. Een succesnummer!

Nog makkelijker: zalm in bladerdeeg

Wil je het jezelf nog makkelijker maken? Dan kun je ook gaan voor de variant ‘zalm in bladerdeeg’. Het idee is hetzelfde; smeer een zalmfilet in met kruidenroomkaas, vouw er een velletje bladerdeeg omheen en bak deze in 20 minuten af in de oven. Zalm is makkelijker dan kipfilet omdat het minder belangrijk is dat de zalm helemaal doorbakken is. Van rauwe kipfilet wordt je date natuurlijk niet echt blij.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Pangasius met een pijnboompittenprutje

Ook een klassieker in mijn studentenkeukentje was jarenlang de pangasius met pijnboompittenprutje. Wederom een maaltijd die er indrukwekkend uitziet, maar zo klaargemaakt is. Je neemt een pangasiusfilet en bakt die in de oven af met een dakje van pijnboompitten. De pijnboompitten meng je met knoflook (niet te veel, om duidelijke redenen), basilicum, Italiaanse kruiden, olijfolie en peper en zout. Dit hak je tot een prutje en die verdeel je over de vis. Bak het geheel een minuut of 20 af in de oven en serveer het op een bedje van rauwe tomaatjes met wat verse basilicum. Mmm!

Je vega optie: pasta met muntpesto en geitenkaas

Natuurlijk kan na mijn stuk in Metro van vorige week een vegetarisch gerecht niet ontbreken in dit lijstje. En dan kom ik toch weer op de oude vertrouwde pasta pesto. Maar! Vandaag ga je een originele variant maken; je gaat aan je date laten zien dat je écht moeite hebt gedaan. Hoewel, kun je 10 minuten in de keuken staan ook als moeite zien? Hoe dan ook: je maakt vandaag je pesto van muntbladeren, in plaats van basilicum of de klassieke pesto uit een potje. Hoe? Meng ongeveer 15 gram muntbladeren met 2 eetlepels pijnboompitten, een scheut olijfolie en 2 eetlepels Parmezaanse kaas en mix het met een staafmixer tot een mooie pesto. Roer deze door gekookte pasta en serveer bijvoorbeeld met wat rucola en geitenkaas. Zo maak je wel de ultra simpele pasta pesto, maar kun je indruk maken doordat je nét ff een originele variant ervan klaarmaakt. En lekker dat dit is!

Beetje machig maar wel lekker: kip Caprese

Toegegeven: dit is wellicht niet de handigste maaltijd als er nog flink wat actie op de planning staat; je belandt eerder in een foodcoma op de bank, dan in een wilde sessie in bed. Maar knuffelen is ook gezellig op een eerste date, toch? Je slooft je vandaag uit met kip Caprese: dat betekent dat je een kipfilet aan de bovenkant insnijdt en er om en om een schijfje tomaat en een schijfje mozzarella in stopt. Deze waaier van kip met mozzarella en tomaat bak je vervolgens in een ovenschaal met wat kookroom en pesto af en binnen 25 minuten is je kip gaar en je mozzarella lekker zacht. Serveren met een beetje salade is voldoende; de maaltijd is al machtig zat. Eet smakelijk!

Echt, als er iemand de koningin is van indruk maken met iets heel simpels, dan ben ik het wel. Ik word gewoon heel erg blij van lekker eten en iets op tafel zetten dat er vet indrukwekkend uitziet, maar klaargemaakt is zonder enige kookskills. Fake it till you make it! Dat gaat bij mij al jaren goed. En men maar denken dat ik zo’n keukenprinses ben. Ha!

De complete recepten vind je op mijn blog gewoonwateenstudentjesavondseet.nl of in mijn boek Gewoon wat een studentje ’s avonds eet, verkrijgbaar via Bol.com. Ik hoop dat je een liefdevolle Valentijnsdag hebt én dat je lekker gaat eten. Enjoy <3