Tosti’s: ben jij 'team ketchup' of 'team curry'?

In mijn tiende en laatste artikel voor Metro kan ik het natuurlijk over niets anders dan tosti’s hebben. Ergens in 2016 heb ik mezelf bekroond tot Tostikoningin van Nederland (niemand droeg die titel, dus ik nam hem maar), tattoeëerde ik een tosti op mijn pols (ja echt) en eind 2017 lanceerde ik een kookboek met 56 TOFFE TOSTI’S. En hoewel het jaar 2017 werd uitgeroepen tot het jaar van de tosti (door wie vraag je je af, maar niemand weet het antwoord), kunnen we in 2018 nog steeds geen genoeg krijgen van het simpele gerecht. Vandaag praat ik je bij over waarom tosti’s ook dit jaar weer razend populair zijn.

Nationale tostidag

Bij een populaire maaltijd hoort een nationale feestdag. Wist je dat we afgelopen 8 februari voor het eerst in de geschiedenis Nationale Tostidag hebben beleefd? Ja ja. Het bekendste ketchupmerk van Nederland vond het de bedoeling dat er minstens één dag in het jaar werd uitgeroepen tot dag van de tosti. En daar kan ik het alleen maar roerend mee eens zijn. Bovendien; als een van de bekendste ketchupmerken een speciale dag uitroept in het teken van de tosti, dan moet het wel een populair ding zijn. Toch?

Praat mee!

Dat doet me trouwens denken aan de vraag: ben jij #TEAMKETCHUP of #TEAMCURRY? Praat mee op de Facebookpagina van Metronieuws.nl.

Tosti’s in de supermarkt

Ken jij iemand in je omgeving die níet van tosti’s houdt? Waarschijnlijk niet. Dat tosti’s fantastisch zijn, vinden ook de Spijsbereiders. Vanaf 21 februari ligt hun fantosti – een diepvriestosti in drie verschillende smaken – in het vriesvak van Albert Heijn. Náást de altijd klassieke Vlamtosti, die al járen niet uit het vriesvak (en de voetbalkantine) weg te denken is.

TOFFE TOSTI’S

Over de Vlamtosti gesproken; wist je dat ik een boek schreef met daarin 56 toffe tosti-recepten? Mijn versie van de Vlamtosti vind je in het hoofdstuk ‘klassieke tosti’s’, maar in TOFFE TOSTI’S vind je nog veel meer toffe tosti-recepten. Wat dacht je van de frikandel speciaaltosti, een vierkazentosti, tosti vruchtenhagel, een tosti truffelmayo of de klassieke tuna melt? Voor iedereen die gek is op tosti’s een must have. Zeg ik ongegeneerd als auteur van dit boek, haha. Maar echt.

Tostibars zijn ongekend populair

Geen zin om zelf aan de slag te gaan? Goed nieuws: de tostibars poppen ook in 2018 uit de grond. Tussen 2015 en 2017 openden er al zo’n twintig nieuwe tostibars in Nederland en ik voorspel dat dat er in 2018 alleen maar meer worden. Zo opende er onlangs in onze hoofdstad nog de nieuwe tostibar Toast it. Praktisch op het Leidseplein kun je tot diep in de nacht genieten van je favoriete lunchgerecht, katermaal, of bodem voor een flinke nacht stappen. Ik weet niet hoor, maar dat is toch fantostisch nieuws?!

Oh en om het fabeltje nu voor eens en altijd uit de wereld te helpen: een tosti met gesmolten kaas bevat níet meer caloriën dan een boterham met kaas. Het verschil waarom een tosti tóch vaak meer als dikmaker wordt beschouwd, is omdat je ‘m vrijwel altijd met saus eet. En dat is natuurlijk minder gezond dan die kale boterham met kaas ;-).

Van nationale feestdag tot perfecte snack tijdens het stappen in Amsterdam en van tostikookboek tot tosti’s in het vriesvak van de supermarkt; ook in 2018 omarmen we de tosti. En als het aan mij ligt waait de tosti-trend nog lang niet over; ik zit boordevol toffe tostiplannen die waarschijnlijk dit (voor)jaar werkelijkheid worden. Meer over weten? Houd mijn website gewoonwateenstudentjesavondseet.nl in de gaten. Let’s tosti!

Wat mij betreft mist er in dit rijtje tostitrends alleen nog één ding… Een tostifestival! Festivaldirecteuren en horecaondernemers; lezen jullie mee?