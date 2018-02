Recept: Roerbakschotel met pittige bloemkool

Deze week wil ik je meenemen in de wereld van vegetarisch eten. Ik doe het zelf ongeveer 3 à 4 keer per week en het bevalt mij uitstekend, maar ik merk dat er nogal wat weerstand, onbegrip en inspiratieloosheid is. Ik ga deze week niemand vertellen dat hij of zij helemaal vegetarisch moet eten. Ik ga wel proberen om je te inspireren om iets bewuster na te denken over je vleesconsumptie én je goede alternatieven bieden. Waarom? Omdat vegetarisch eten heel erg lekker is en je jezelf iets ontneemt als je het niet probeert. Maar ook omdat het vaak beter is voor je portemonnee; goed vlees is nou eenmaal duur en je kunt vaak net zo goed voor een vegetarische variant van je maaltijd kiezen. En natuurlijk ook omdat minder vlees eten beter is voor het milieu (de veehouderij is volgens Greenpeace verantwoordelijk voor 14,5% van alle broeikasgassen). Let’s vega!

Pasta, rijst, noedels en bami kun je prima zonder vlees eten

Die typische gerechten waar je klakkeloos kip of gehakt door gooit, kun je natuurlijk ook prima vegetarisch eten. Kies bijvoorbeeld eens voor walnoten door je lasagna, in plaats van gehakt, of ga voor vega gehakt. Een product dat op zichzelf niet per se heel lekker is, maar gewoon in pastasaus echt een prima alternatief voor gehakt – waarvoor een dier is gestorven- is. Ik maak mijn bami tegenwoordig bijna altijd vegetarisch, door er net even wat meer ei door te doen of de kip te vervangen door vega kip. En bij noedels waar je normaal kip of vis doorheen zou wokken, kun je natuurlijk ook voor cashewnoten of wat extra groentes gaan. Zo maakt vegetarisch koken je ook nog een stuk creatiever!

Vega frikandel speciaal anyone?

Heb je het niet zo op vleesvervangers? Dat kan zo zijn, maar heb je echt veel geproefd de laatste tijd? Het assortiment van vleesvervangers in de supermarkt wordt steeds beter en is ten opzichte van een paar jaaar geleden echt stérk verbeterd. Zo ben ik al groot fan van vegetarische kipstuckjes of vegetarische hamburgers. Maar een échte topper vind ik de vegetarische bratwurst van De Vegetarische Slager. Als je deze even bakt en door de lengte snijdt en vult met curry, mayo en een gesnipperd uitje, smaakt hij écht naar een frikandel speciaal. En ik mag dit zeggen, want ik ben écht gek op de frikandel speciaal en ben écht tegenstander van dingen een naampje geven omdat het cool is terwijl het eigenlijk nergens op slaat. Maar deze vega frikandel speicaal is écht goed. Probeer het!

Meat Free Monday

Het feit dat ik een vet goed vega alternatief heb gevonden voor een frikandel speciaal neemt natuurlijk niet weg dat ik ook nog gewoon wel eens een echte frikandel speciaal eet. Maar als ik bijvoorbeeld op maandag zin heb in een frikandel special, kies ik voor de vega variant. Waarom? Omdat ik sinds 5 jaar meedoe aan Meat Free Monday. Of vega-maandag. Wanneer je standaard één dag in de week ervoor kiest om vegetarisch te eten, word je creatiever met vega koken, ben je al lekker bezig (één dag in de week minder vlees eten staat gelijk aan een maand niet douchen, qua waterverbruik) en probeer je eens wat nieuwe recepten uit. En dat hoeft echt niet moeilijk te zijn.

Soep, stamppot, wraps, pizza, snacks…

Dat vegetarisch eten niet ingewikkeld is, ga ik je nú bewijzen. Wat dacht je van: stamppot spinazie met champignons gebakken in sojasaus, stamppot andijvie met gorgonzola en appel of stamppot rucola met geitenkaas, walnoten en honing? Of wat dacht je van pompoensoep, tomatensoep, groentesoep, courgettesoep, spinaziesoep, zoete aardappelsoep of paprikasoep? En how about wraps met kikkererwten, spinazie, feta en walnoten, wraps met gegrilde groentes en hummus, wraps met een bonenmix en zelfgemaakte guacamole van avocado en zure room of wraps met gegrilde groentes, komkommer, dadels en zachte geitenkaas? En wat dacht je van een vierkazen pizza, een pizza met tomaat, mozzarella en basilicum, een pizza met gegrilde groentes of eentje met aubergine, champignons, mozzarella en ei? En ook friet op vrijdag kan gewoon vegetarisch; wat dacht je van friet met een kaassouflé, een vega bamischijf, kaaskroketjes of vegetarische loempia’s?

En m’n AGV’tje dan?

Lees ook Waarom we massaal vegan eten en meer foodtrends Likeability of 3

Tja, die zou ik lekker houden zoals hij is. Hoewel er echt goede vleesvervangers in de winkel liggen, snap ik dat je heilige AGV’tje misschien gewoon zo moet blijven als jij hem kent. Prima toch? Dan eet je die lekker 3 of 4 dagen in de week en kies je de andere dagen voor een vega variant die ik hierboven tipte. Zijn we allemaal blij.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar