Recept: Kokospudding met gegrilde nectarines

Ben je flink grieperig en kun je wel een oppepper gebruiken? Eet dan eens een extra stuk fruit. Men zegt niet voor niets: An apple a day, keeps the doctor away. En toch, ondanks dat we allemaal wel weten dat we per dag minimaal twee stuks fruit moeten eten, lukt dit veel mensen nog niet. Waarom is het belangrijk dit wel te doen?

Gezond eetpatroon

Groenten en fruit zijn onmisbaar in een gezond eetpatroon. Toch eten we volgens onderzoek slechts 113 gram fruit per dag, wat te weinig is. En om maar even met de deur in huis te vallen, diëtiste Patricia Ploeger van GezondaanBod pleit zelfs voor drie stuks fruit per dag: „Liever meer fruit dan zoete koek of chocolade. Dan bespaar je zo een paar honderd calorieën en het is beter voor je gezondheid.”

Het ene fruit is het andere niet. Maar om je uit je droom te helpen wanneer je niet genoeg fruit eet: er is niet één soort dat alle vitamines bevat. "Je kunt eigenlijk alle soorten fruit wel gebruiken”, aldus Ploeger. „Dus varieer vooral lekker zodat je al het goede van fruit binnenkrijgt.”

Waarvoor eten we welk fruit?

„Fruit bevat weinig calorieën en levert veel voedingsstoffen, zoals voedingsvezels en vitamine C. Daarnaast beschermt fruit je tegen ziekten. Voldoende fruit zorgt voor een lagere kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darm- en longkanker”, aldus Ploeger. Maar welke vitamines zitten er nou in welk soort fruit?

Vitamine C

Sport je minimaal drie keer per week? Dan wordt geadviseerd om, naast je gewone voeding, dagelijks 200 milligram vitamine C binnen te krijgen. Circa zestien procent van de vitamine C die je binnenkrijgt is afkomstig uit fruit, hierbij kun je het best een citrusfruit of kiwi eten.

Kalium

Kalium helpt je bloeddruk verlagen en is essentieel voor je spieren. Je staat er niet misschien niet bij stil, maar je gebruikt je spieren de hele dag door. Niet alleen bij het traplopen, maar ook bij de kleinste dingen, zoals het knipperen van je ogen. Ongeveer zeven procent van de kalium die je binnenkrijgt is afkomstig uit fruit, daarnaast haal je kalium vooral uit groente, aardappelen en vis.

Foliumzuur

Foliumzuur, ook wel bekend als vitamine B11, is een van de weinige vitamines waarvan Nederlanders niet altijd genoeg binnenkrijgen. Foliumzuur is essentieel voor een goed functionerend zenuwstelsel en immuunsysteem, daarnaast speelt het een belangrijke rol voor zwangere vrouwen. Circa zes procent van de foliumzuur die je binnenkrijgt is afkomstig uit fruit, vooral sinaasappels en aardbeien zijn rijke bronnen.

Voedingsvezels

Voedingsvezels zijn belangrijk voor een gezonde bloeddruk en stoelgang, en helpen om je verzadigd te voelen (en dus snoepen tegen te gaan). Ongeveer elf procent van de voedingsvezels die je binnenkrijgt is afkomstig uit fruit, groene kiwi is hier zeer rijk aan, daarnaast haal je je vezels uit groente en volkorenproducten.

Voedingsstoffen per fruitsoort. Foto: Gezond

Welk fruitsoort kunnen we dan het beste eten?

„De kracht zit hem natuurlijk in variatie en combinatie", zegt Ploeger. Maar hoe weet je dan wat slim is om te eten? Volgens Ploeger is het verstandig uit de volgende vier soorten fruit te kiezen. Groene kiwi voor vitamine C, kalium en vezels. Banaan voor kalium. Aardbeien voor foliumzuur en een sinaasappel voor foliumzuur.

En vind je het lastig meer fruit te eten? Verleid jezelf dan met een volle fruitschaal: zet deze te allen tijde in het zicht en binnen handbereik. Neem ook standaard 1 of 2 stuks fruit mee voor onderweg. En als het hierna nog steeds niet lukt, introduceer dan eens 'filefruit', 'verdeelfruit' of 'vergaderfruit'. Een extra stuk fruit eten is dan appeltje-eitje!

