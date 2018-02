Recept: Gepureerde erwtendip met munt en citroen

Op haar negende besluit ze dat ze geen vlees meer wil eten. Inmiddels is ze 27 en heeft ze een heel imperium gebouwd rondom haar liefde voor eten zonder vlees. Nu doet Isabel Boerdam van De Hippe Vegetariër wat nieuws: ze heeft een campagne opgezet in de hoop dat Nederland van 5 tot 11 maart één week vlees en vis laat staan.

Veel minder vlees

De vraag is alleen: waarom zou je dat doen? ,,Ik zag dat er in België al zes jaar lang een succesvolle 40 dagen zonder vlees-campagne loopt, die veel impact heeft gehad”, vertelt Boerdam aan Metro. ,,Van de Europese landen is de vleesconsumptie daar het meest gedaald in de afgelopen vijf jaar. In Nederland is veel bewustzijn als het gaat om minder vlees, gezonder eten, je bent wat je eet. Maar er was niks dat al die ideeën aan elkaar knoopte. Ik dacht: laat ik degene zijn die deze campagne dan in het leven roept!”

Lekker vega snacken

Ze presenteert haar plan op een landelijk congres over eten en krijgt een hoop bijval. Ze heeft inmiddels zo’n 50 sponsoren aan zich weten te binden. Niet alleen de vleesvervangermerken, ook bedrijven als Phillips, Sodexo, Bolletje, Iglo en Heinz doen een duit in het zakje. ,,Het zorgt ervoor dat ik een enorme campagne kan opzetten. Er zijn kortingsacties op vegetarische producten, bedrijven communiceren inspiratie rondom vegetarisch eten, er komt een vegetarische restaurantweek. Eigenlijk alles zodat mensen deze week zowel thuis als buiten de deur makkelijk vegetarisch kunnen eten. Ook bedrijfskantines doen mee en Shell komt met een speciale vegetarische snack in de Deli2Go’s. In heel Nederland is even aandacht voor vegetarisch eten. Hoe leuk en lekker dat kan zijn.”

Dierenleed en het milieu redden

Maar vegetarisch eten is toch verschrikkelijk saai? ,,Veel mensen hebben dat vooroordeel, of dat het smakeloos of ingewikkeld is. Maar het is vooral een kookgewoonte. Er zijn meer dan 100 groenten, granen en peulvruchten. Hoeveel heb je er dan nog niet ontdekt, en hoeveel kun je nog variëren? Zelfs sterrenchefs zie je steeds meer aan de slag gaan met groenten in de keuken.”

En als dierenleed je niet zoveel uitmaakt, is er dan wel een reden om wat te minderen? ,,Het heeft meer impact, bijvoorbeeld op het milieu. Door een week geen vlees te eten, bespaar je 7 maanden douchewater, 111 kilometer autorijden, 1 kip, 7 maanden werk voor een boom. Dieren worden gefokt, gevoederd, nemen land in beslag en consumeren voedsel en water dat wij hadden kunnen eten. Als iedereen op de lange termijn een dag per week geen vlees meer eet, gaat dat heel veel opleveren.”

Dit is het ideale gerecht

Het beste gerecht voor de ultieme vleesliefhebber? ,,Notenbrood! Dat maak ik zelf vaak. Vooral de vleesliefhebbers in mijn omgeving eten deze graag. Het is een stevig brood vol noten en groenten met een stevige, rulle structuur. Mijn moeder maakte vroeger ook zoiets, maar dan gehakttaart. Dat is een vleessensatie. Mijn notenbrood heeft diezelfde sensatie en voedzaamheid als die taart, maar dan met groenten en noten.”