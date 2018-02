Ikea komt met veganistische hotdog

Zweedse balletjes, hotdogs en áltijd nog wat onderdelen over zijn waarschijnlijk je eerste associaties bij Ikea. Maar Ikea is meer dan dat, hoopt het woonwarenhuis te bewijzen. Ze komen namelijk met een heuse veganistische hotdog!

Nieuwe hotdog

Goed nieuws voor al je vrienden die geen vlees eten maar wél graag een hapje met je willen eten in het blauw-gele gebouw. Ikea maakte het nieuwe gerecht onlangs bekend via Instagram. Voorlopig moet je nog naar Malmö in Zweden om de nieuwe hotdog te proeven. Als je nog even geduld hebt, kun je ook wachten tot augustus. Dan is de hotdog overal in Europa te krijgen.

De woonwinkel roept mensen op om ‘m te proberen en te laten weten wat men ervan vindt. Er kan namelijk nog wat aan gesleuteld worden, in augustus komt de definitieve hotdog pas op de markt. Ook laten ze weten dat de vegan hotdog onderdeel is van nieuwe ambities: meer plantaardige ingrediënten gebruiken in het foodassortiment.

Iets meer veganistisch

Geen zin om helemaal vegan te gaan maar wil je wel hier en daar wat kleine dingen veranderen? Het is een stuk makkelijker dan het lijkt. Je kunt bijvoorbeeld je eigen slagroom kloppen met dierloos room. Bij de slagroom in het koelvak vind je room waar geen dierlijke melk voor is gebruikt. Bijkomend voordeeltje: vaak is room dat niet van dieren komt een stuk minder vet. Hoewel dat uiteindelijk natuurlijk niet zoveel uitmaakt als je slagroom opklopt met suiker…

Lekker vegan bakken

Bak je graag zelf en kunnen je vegan vrienden je overheerlijke taarten en cakes nooit mee eten? Ook dat is vrij makkelijk op te lossen. Ei kun je vervangen met speciale eiervervangers. Maar veel makkelijker is een banaan prakken. Aan een half banaantje heb je genoeg om een heel ei te vervangen. Nog chiazaad uit je superfood-fase in de kast? Drie eetlepels water en een eetlepel chiazaad vervangen ook precies een eitje. Wie het liever hartig en vullend houdt, kan voor bijvoorbeeld een quiche of hartige taart tofu gebruiken. Vijftig gram tofu vervangt één eitje. Even pureren en op smaak brengen en het gevoel is hetzelfde als een eierquiche!

Melk vervang je in je zoete baksels makkelijk met plantaardige melk. Zowel in het koelschap als bij de houdbare melk kun je talloze varianten vinden. Wil je ook nog een beetje op je gezondheid letten? Zorg dan dat je de ongezoete variant neemt. Eetsmakelijk!