Chocoladesommelier: Straks is er geen cacao meer

We hebben allemaal wel eens de craving: ongegeneerd een reep chocola opeten tijdens onze favoriete series. Chocoladesommelier Carolien Lubbers hoopt daar een einde aan te maken met het chocoladefestival Chocoa. Nou ja, niet helemaal dan. “Natuurlijk kun je af en toe een reep chocola wegkanen. Maar het is zo leuk om het ook écht te proeven!”

Water in de mond

Chocoa staat helemaal in het teken van chocola. En met zoveel passie als Lubbers erover vertelt, is het bijna onmogelijk dat het water je niet in de mond loopt. “Net als bij wijn kun je de origine van de boon proeven, herkennen en omschrijven”, vertelt Lubbers. “Je kunt in het fijnproeven duiken en er helemaal in opgaan, je bent namelijk nooit uitgeleerd of uitgeproefd.” Zelf volgde Lubbers de opleiding tot chocoladesommelier. “Je kunt chocola heel mooi combineren met andere producten, zoals champagne of speciaalbier. Dan heb je echt een hele mooie smaakreis, het gaat echt nooit vervelen!”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Bijzonder product

“Chocola is een bijzonder product. We doen op het festival ook een aantal proeverijen. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden om uit te leggen wat je allemaal kunt proeven. Net als bij wijn kun je de origine van de boon echt proeven. Bijzondere origines hebben bijzondere smaken. Een reep uit Brazilië smaakt anders dan een reep uit Peru of Ecuador. Een reep heeft meer een fruitachtige smaak, of juist tabak-achtig of aards.” Dat proeven doen we steeds meer, ziet ook Lubbers. “We ontdekken wat de verschillen zijn. Het is een nieuwe ontwikkeling bij consumenten, we willen steeds meer ontdekken. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij koffie.”

Chocola heeft een keerzijde

Maar die heerlijke reep chocola in de supermarkt heeft ook een keerzijde. Hij is niet altijd eerlijk geproduceerd. In de cacao-wereld komt nog een hoop slavernij voor. Hoe weet je dan of je reep eerlijk is? “Dat is moeilijk te zeggen. De meeste cacao wordt in een massa verkocht. Het is net als groene energie: als bijvoorbeeld 30 procent groen is, weet je niet of de energie die jij aangeleverd krijgt ook groen is. Omdat het uiteindelijk uit dezelfde kraan komt. Zo werkt het ook bij cacao. Niet de hele berg is duurzaam, een percentage ervan wel. Je weet dus niet precies welke reep eerlijk geproduceerd is.”

Maakt het uit wat je koopt?

Kortom: leuk al die slavenvrije chocolade maar het maakt toch niet uit wat je koopt? Gelukkig is het niet zo kort door de bocht. “Onze definitie is dan ook gecertificeerde chocola. Je hebt programma’s achter bepaalde chocoladerepen die hard werken aan verbetering van de werkcondities, omstandigheden en het milieu. Dat zijn de repen die je moet kopen.” Je eet dan misschien niet honderd procent slavenvrije chocola, omdat je je geld uitgeeft aan het bedrijf dat zich ervoor inzet, koop je dus wel de juiste reep.

Dit pijnpunt is ook precies waarom Lubbers het festival organiseert. “In de afgelopen week zijn alle mensen uit de keten bij elkaar gekomen. Van consument tot cacaoboer en alles daar tussenin. Denk aan banken, transportmensen, grote bedrijven, we nodigen iedereen uit. Iedereen mag meepraten om de keten te verbeteren.”

Geen chocola meer

Want stel dat we niets doen om die keten te verbeteren, hebben we dan een probleem? De chocoladeliefhebbers in elk geval wel. “De huidige keten functioneert niet goed. Boeren verdienen te weinig geld en kunnen niet rondkomen van de verbouwing van cacaobonen. Dat is een pijnlijke situatie. Op dit moment zijn boeren ook andere gewassen aan het verbouwen om rond te komen.” Maar dat ze een stuk harder moeten werken is niet het enige gevolg. Ook wij kunnen de fout in de keten flink gaan voelen. “Op termijn wordt er dan niet genoeg cacao geproduceerd. Dat willen we voor zijn. Boeren moeten kunnen leven van de cacaoproductie.”