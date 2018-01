We voelen ons verzadigd door caloriearm voedsel

Zit ‘gezonder eten’ in je lijst met goede voornemens? Dan hebben we goed nieuws: er is wetenschappelijk onderzocht dat je vol voelen na een maaltijd niet hetzelfde is als daadwerkelijk vol zitten. We kunnen ons namelijk verzadigd voelen door dik, maar calorie-arm voedsel.

Dat heeft Heel Holland Bak-finalist Guido Camps aangetoond met een voedingsonderzoek aan de Universiteit van Wageningen. En laat dit nou net goed zijn voor je summerproof-body, waar je dit jaar toch écht hard voor gaat werken.

Hoe is dit precies onderzocht?

„Proefpersonen hebben shakes gedronken met daarbij de gemiddelde verhoudingen van een maaltijd: 50 procent koolhydraten, 30 procent vetten en 20 procent eiwit. De shakes verschilden echter van dikte en calorieën. Sommigen hadden de dikte van yoghurt en hadden 100 calorieën, sommige shakes waren zo dun als melk en hadden 500 calorieën”, zegt Camps in een interview met de Volkskrant.

Personen die dikke shakes namen met minder calorieën, hadden een voller gevoel en ervaarden dit langer. Maar nadat er een MRI-scan was gedaan, bleek dat hun maag eigenlijk heel leeg was. Het lichaam is dus gevoelig voor de dikte van het voedsel. „Subjectieve gevoelens, zoals hoe vol je je voelt, zijn juist niet afhankelijk van calorieën. Dat vermoedden we al, maar is nu voor het eerst duidelijk met MRI aangetoond", aldus Camps.

Tipje

Dus je vol voelen na het eten en daadwerkelijk vol zitten, zijn twee heel verschillende dingen. Nu dit aan het licht is, kun je een glansrijk 2018 tegemoet.

Camps: „Geschrapte worteltjes zijn een snacktip. Die houden je lang bezig, zorgen voor veel gedoe met kauwen en slikken. Ze bevatten weinig calorieën, maar je zit er snel vol van."

