Vegans opgelet: binnenkort zijn er vegan Cornetto's!

Goed nieuws voor de veganisten onder ons: binnenkort komt er een vegan versie van de Cornetto.

En ook als je glutenallergie hebt kun je van de lekkernij genieten, want het hoorntje van deze vegan Cornetto zal geen gluten bevatten, wordt gemeld door Peta.

Engeland

In Nederland moeten we nog even wachten op de lekkernij. Vooralsnog wordt de vegan Cornetto eerst in februari uitgebracht in Engeland, nadat het ijsje in Italië al een succes bleek. Daar is vegan ijs al langer een groot succes en de Britten stonden daarna te popelen om het ijsje ook binnen te halen. Het is dan ook wachten tot het moment dat het hoorntje ook bij ons te verkrijgen is.

Ben & Jerry

Ola, de fabrikant van Cornetto, is niet de eerste grote ijsfabrikant die vegan ijs op de markt brengt. Eerder gingen Ben & Jerry's hen al voor, met de verkoop van vegan ijssmaken in diverse smaken in verschillende landen. Neemt natuurlijk niet weg dat ook de veganisten zo nu en dan willen genieten van een gouwe ouwe op ijsgebied.

Waar het ijsje dan van gemaakt is? Vanille soja-ijs, afgewerkt met vegan chocolade in het glutenvrije hoorntje. Feest voor de mensen met een lactose- en/of gluteninolerantie dus!

Wij hopen dus deze zomer ook in Nederland te kunnen genieten van een goddelijke vegan-Cornetto.

