Vegan Life #3: Trap niet in deze instinkers

In dit deel van de serie Vegan Life kun je lezen welke producten dierlijke ingrediënten bevatten waar je dat niet zo snel van zou verwachten. Wist jij bijvoorbeeld dat aan veel soorten paprikachips melkpoeder wordt toegevoegd?

E-nummers

Etiketten van producten uitpluizen in de supermarkt is voor veganisten een must. In veel producten zitten verborgen dierlijke ingrediënten waar je op het eerst gezicht niet aan zou denken. Gelukkig wordt het lezen van etiketten iets makkelijker gemaakt voor dat allergenen dik gedrukt moeten worden, denk hierbij aan melk en ei. Zie je dat staan dan hoef je al niet verder te lezen: het product is niet veganistisch. Let wel, veel dierlijke ingrediënten gaan schuil onder andere benamingen of E-nummers. Zo wil je E120 vast liever vermijden aangezien dat van schildluizen wordt gemaakt. Maar ook E901 dat voor bijenwas staat en E904 dat schellak is. Schellak wordt verkregen door het opkoken van de stof die lakschildluizen produceren. Lastig te onthouden al die nummers? Gelukkig heeft de Nederlandse Vereniging Voor Veganisme daar een handig lijstje van gemaakt. Print 'm uit en bewaar in je portemonnee, of sla 'm op op je telefoon.

Melk in paprika chips dus? Jazeker, bij de chips van de meeste merken is dat het geval. Maar er zijn nog meer vegan instinkers:

veel soorten brood zijn niet geschikt voor veganisten: ze bevatten L-cysteïne dat vaak uit vogelveren wordt gehaald, deze stof wordt gebruikt als weekmaker. En veel soorten vooral wit en zacht brood bevatten melk.

zijn niet geschikt voor veganisten: ze bevatten L-cysteïne dat vaak uit vogelveren wordt gehaald, deze stof wordt gebruikt als weekmaker. En veel soorten vooral wit en zacht brood bevatten melk. aan sommige alcoholische dranken en vruchtensappen worden dierlijke stoffen toegevoegd. Zo wordt er soms albumine uit eiwit of gelatine gebruikt bij het brouwen van bier en maken van wijn en vislijm gewonnen uit de blaas van vissen om dranken helder van kleur te maken. Om wijn, bier en vruchtensappen minder troebel te maken worden deze geklaard, hierbij worden vaak verse eiwitten gebruikt en soms ook gelatine.

worden dierlijke stoffen toegevoegd. Zo wordt er soms albumine uit eiwit of gelatine gebruikt bij het brouwen van bier en maken van wijn en vislijm gewonnen uit de blaas van vissen om dranken helder van kleur te maken. Om wijn, bier en vruchtensappen minder troebel te maken worden deze geklaard, hierbij worden vaak verse eiwitten gebruikt en soms ook gelatine. in sommige bakjes met verse olijven zit melkeiwit en/of lactose

zit melkeiwit en/of lactose sommige verse fruit- en groentesoorten worden van een laagje voorzien waarvan de afkomst dierlijk kan zijn zoals bijenwas of schellak

worden van een laagje voorzien waarvan de afkomst dierlijk kan zijn zoals bijenwas of schellak gele rijst bevat melk

bevat melk lactose in kruidenmixen

in de meeste soorten beschuit zit ei en in sommige crackers melk(poeder) zoals Wasa Lichtgewicht en Cracottes

zit ei en in sommige melk(poeder) zoals Wasa Lichtgewicht en Cracottes Aan Rivella wordt melkserum toegevoegd en in veel soorten ijsthee honing

wordt melkserum toegevoegd en in veel soorten honing en nog veel meer producten. Het is opletten, maar na een tijdje ontwikkel je een derde oog voor het herkennen van dierlijke producten en kies je met gemak een minstens zo lekkere vervanger uit. Zolang je er voor open staat en je erin wil verdiepen is veganisme een verrijking!

Ook aan cosmetica en verzorgingsproducten zijn vaak dierlijke stoffen toegevoegd, zoals tandpasta en haarwax. Raadpleeg deze pagina om te zien welke producten geen dierlijke bestanddelen bevatten.

Vegan fabels

Rondom veganisme bestaan heel veel fabels. Om er een paar te noemen:

VEGANISTISCH ETEN IS ONGEZOND

Een absolute fabel: het is juist hartstikke gezond. Hierbij geldt wel dat net als bij elk voedingspatroon van belang is dat je dieet evenwichtig is. Zorg dat je voldoende groente en fruit binnenkrijgt en probeer te veel aan vet en suiker bijvoorbeeld te mijden. Het voedingscentrum adviseert minder dierlijke producten te eten en dat is niet voor niets! Door plantaardig te eten verminder je het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en obesitas.

JE LOOPT EEN TEKORT AAN EIWITTEN OP

Absoluut niet waar. Veel mensen denken nog altijd dat eiwitten alleen uit dierlijke producten zoals eieren, kwark en kip gehaald kan worden. Maar ook plantaardige voeding is eiwitrijk. Goede bronnen van eiwit zijn bijvoorbeeld linzen en kikkererwten maar ook havermout en soja producten.

DOOR VEGANISTISCH TE ETEN VAL JE AF

Dit is absoluut niet zo en dat ligt helemaal aan jezelf. Eet je te grote porties dan zal je ook met een veganistische leefwijze niet afvallen. Hetzelfde geldt voor wat je eet want je kunt ook behoorlijk slecht eten als veganist, denk aan borrelnootjes, chips, friet, pannenkoeken: die zijn als plantaardige variant absoluut niet per se minder vet of ongezond!

VEGANISME IS EEN HYPE

De aantallen stijgen: volgens de laatste schattingen zijn er momenteel meer dan 100.000 veganisten in Nederland. Dat zijn er véél, heel veel. En die zijn dat allemaal geworden vanwege een hype? Nee. Steeds meer mensen kunnen en willen niet meer wegkijken van de vreselijke misstanden in de bio-industrie en willen niets meer te maken hebben met het systeem waarin dieren gezien en behandeld worden als gebruiksvoorwerp. Ook spelen zorgen om het milieu een grote rol in het kiezen voor een voedingspatroon zonder dierlijke ingrediënten. De opwarming van de aardige staat in direct verband met het consumeren van vlees. De veehouderij veroorzaakt namelijk de grootste uitstoot van broeikassen zoals CO 2.

VEGANISME IS MINDER LEKKER

Ik kan je na bijna een jaar veganistisch leven verzekeren dat ik nog nooit zo lekker en gevarieerd heb gegeten als het afgelopen jaar. Echt! Hoewel er zoals je hierboven kon zien veel producten af vallen die je als veganist tot je kunt nemen, blijft er zoveel over. Je zult merken dat je steeds creatiever wordt in de keuken en andere smaken zult ontdekken!