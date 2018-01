Vegan Life #2: Als vegan eten bij een fastfoodketen?

Voordat ik de switch maakte naar veganisme, leek eten buiten de deur me het grootste struikelblok. Thuis bepaal je helemaal zelf wat je eet en welke ingrediënten je gebruikt, maar onderweg en in restaurants is dat een ander verhaal. Gelukkig ken ik inmiddels een aantal plantaardige opties bij de grote ketens op stations en heb ik een aantal tips voor wat betreft uiteten gaan. Hoe ervaar jij het aanbod aan veganistisch eten en drinken buiten de deur? Laat het vooral weten bij de reacties!

Groeiend aanbod vega en vegan opties

De vraag naar vega(n) eten groeit en steeds meer bedrijven lijken zich daarvan bewust te worden. Zo introduceerde de Bijenkorf afgelopen oktober de Bijenkorf Meatless Monday in alle Bijenkorf restaurants en bedrijfskantines. Niet vegan, maar een stap in de buurt: meer bewustwording van voeding en duurzaamheid. Bij museum Boijmans van Beuningen is momenteel zelfs de hele kaart 100% plantaardig, zo lang de tentoonstelling Change the System te zien is, die afgelopen oktober van start ging. Wees er snel bij, want de tentoonstelling én de plantbased kaart zijn er nog maar tot en met aanstaande zondag 14 januari.

Doe vooraf je huiswerk

Hoewel het aanbod dus groeit, kun je helaas nog lang niet overal terecht als veganist. Daarom is het verstandig om eerst wat voorwerk te doen voor je op pad gaat. Een kleine moeite, maar het scheelt veel frustratie ter plekke: ga je een dagje naar een andere stad of staat er een etentje op de agenda? Doe je huiswerk vooraf en zoek uit wat de plantaardige opties zijn. Wat restaurants en andere eetgelegenheden betreft is de website (en app!) Happy Cow een aanrader: hier kun je het wereldwijde aanbod van veganistische eetgelegenheden vinden. Handig om te installeren op je telefoon, voor het snel opzoeken van vegan opties in zowel binnen- als buitenland. Wat je ook kunt doen is vooraf het restaurant waar je wil gaan eten even bellen of mailen. Vaak zijn er vegan opties mogelijk buiten de kaart om of tref je een chef die het een uitdaging vindt om iets lekkers te maken voor je zonder dierlijke ingrediënten.

Onderweg

Reis je met het ov en beland je met trek op een station? De meeste stations in Nederland hebben een vestiging van AH to Go. Daar is de keuze aan plantaardige opties niet heel ruim, maar kun je wel je trek stillen met een reep zoals die van het merk Nakd. Of wat dacht je van Oreo koekjes, wist je dat die vegan zijn? Kies voor de grotere trek of lunch de wrap met falafel, deze is helemaal vegan en smaakt prima! Ook kun je kiezen voor het satébroodje van de Vegetarische Slager dat helemaal plantaardig is. Kom je een vestiging van Smullers tegen dan kun je daar ook terecht als veganist. Bij Smullers wordt de friet apart gebakken, is de satésaus veganistisch en is op verzoek plantaardige mayonaise verkrijgbaar. De bami hap is er ook vegan, maar deze wordt dan weer niet apart gebakken. En Starbucks heeft onlangs een aantal vegan lunchopties aan het menu toegevoegd zoals de vegan wrap met hummus, kikkererwten en bieten. Starbucks heeft overigens ook het assortiment aan plantaardige opties uitgebreid: zo kun je nu naast amandel- en kokosmelk ook voor havermelk kiezen in je koffie!

Bij anderen eten

Ga je eten bij familie of vrienden, stel dan voor om zelf iets mee te nemen. Zelf vind ik dat het prettigst: zo zadel ik niemand op met mijn keus om veganistisch te eten en weet ik zeker dat ik toch niet per ongeluk bijvoorbeeld melk of kaas binnenkrijg. En ik zou het vervelend vinden als een gastvrouw of heer in de stress schiet omdat ik anders eet dan zij gewend zijn.

Veganistische opties bij landelijke fastfoodketens/restaurants

Tot slot geef ik je hierbij een aantal lekkere plantaardige opties die verkrijgbaar zijn bij ketens door het hele land

IKEA: het menu wisselt regelmatig, maar er is altijd een veganistische optie verkrijgbaar zoals de vega Zweedse balletjes met friet en groenten.

Bagels and Beans: kies hier de The Dutch Weed Burger Bagel. De malse burger is gemaakt van zilte sojasnippers en Royal Kombu, een krachtig winterwier, duurzaam geteeld in Nationaal Park Oosterschelde. Geserveerd met Weed Sauce, tomaat, augurk, rode ui en sla.

McDonalds: wist je dat de veggie burger helemaal vegan is? Zelfs het broodje en de saus! De burger wordt apart gebakken evenals de Franse frietjes. Er gaan geruchten rond dat die rundvleesextract bevatten maar dat is echt een broodjeaapverhaal.

Eazie: er is een allergenenkaart beschikbaar waarop je precies kunt zien welke ingrediënten geschikt zijn voor vegans. Zo zijn de ramen noodles met garlic sauce en tofu en groenten vegan-proof!

Subway: de Veggie Delite die bestaat uit diverse groenten op versgebakken brood is vegan. Kies voor wit, bruin of brood met sesam. Er is een allergenenkaart beschikbaar op aanvraag!

En wil je eens de luxe ervaren van nergens op hoeven letten wat betreft dierlijke ingrediënten? Breng dan zeker een bezoekje aan bijvoorbeeld Heavenly Earth Kitchen in Rotterdam of de Vegan Junk Food Bar in Amsterdam. Daar is alles op de kaart veganistisch. Dat er nog maar veel van dit soort vegan eetgelegenheden mogen volgen!

