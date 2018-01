Vegan Life #1: Wat is veganisme?

Hi! Mijn naam is Suzanne en ik neem je de komende tijd wekelijks mee in de wereld van een veganist in deze serie Vegan Life. In dit eerste deel leg ik uit wat veganisme is.

Veganisme

Veganisme is populairder dan ooit tevoren: volgens de meest recente schatting van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme telt Nederland momenteel meer dan 100.000 veganisten. Maar wat is veganisme nu eigenlijk precies en hoe verschilt het van vegetarisme? Ik leg het je uit. Kort gezegd: een vegetariër eet geen vlees (en meestal ook geen vis) en een veganist eet daarnaast ook geen zaken als zuivel, eieren en honing: niets dierlijks maar alleen plantaardig. Ook draagt een veganist geen kleding of schoenen die gemaakt zijn van materialen van dierlijke afkomst zoals leer, zijde of wol.

Waarom?

Waarom men kiest voor veganisme is heel persoonlijk. Voor de meeste mensen geldt dat liefde voor dieren de grootste motivatie is: het niet willen bijdragen aan de exploitatie en het doden van dieren. Voor anderen ligt die op het vlak van gezondheid en voor weer anderen is dat het milieu of geloof.

Steeds populairder

Dat het aantal vegetariërs en veganisten fors aan het groeien is te merken. Sla de laatste Allerhande maar eens op open en bekijk de receptenindex achterin het blad: er staan slechts 3 recepten voor gerechten met vlees in tegenstelling tot de vega recepten, wat nog niet zo lang geleden andersom het geval was. Het schap met vleesvervangers in de supermarkt heeft er de laatste jaren vele meters bij gekregen en het aanbod van vegetarische en plantaardige opties op menukaarten van restaurants is ook toegenomen.

Vegan kapsalon

Een leven zonder melk, boter, kaas, eieren... wat eet je dan wel? Zelf heb ik nu zo'n 9 maanden geleden de switch gemaakt van vega naar vegan en kan je verzekeren: heel veel! Je moet alleen wel weten hoe. Hoe je iets lekker klaar maakt zonder roomboter of kaas en hoe je eieren vervangt wanneer je een cake wil bakken bijvoorbeeld. Of wanneer je uren in de trein hebt gezeten en hongerig arriveert op een station bijvoorbeeld, wat zijn plantaardige opties bij de gemiddelde kiosk? En hoe kan veganisme samen kan gaan binnen je gezin wanneer niet iedereen bereid is om vlees te laten staan? Je leest het de komende tijd hier in deze rubriek!

Over Suzanne

Suzanne den Toom (39) is al vanaf haar tiende jaar vegetariër. Door de jaren heen staat de vraag 'wat eet je dan wel?' bovenaan de meest gestelde vragen over deze levensstijl. In april vorig jaar maakte ze de switch van vega naar vegan en de komende tijd vertelt ze hierover in de serie Vegan Life. Valt dat een beetje mee, uit eten gaan als veganist? Hoe doe je dat onderweg met eten? Hoe doe je dat in je relatie wanneer de één wel vlees eet en de ander niet? Je leest het elke vrijdag om 16.00 uur op metronieuws.nl/food!