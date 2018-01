Te druk? Vijf tips voor een snelle, lichte maaltijd

Hey. Hoe gaat het? Druk? Dat antwoord hoor ik nou altijd. Is dat een ding van onze generatie? Dat we altijd maar druk zijn? Mijn goede voornemen voor 2018 is dat ik het eens wat minder druk ga hebben. Rust is het nieuwe druk, als je het mij vraagt. Maar! Over goede voornemens ga ik dit keer niet schrijven, daar kon je vorige week al uitgebreid over lezen. Vandaag ga ik je inspireren met vijf avondmaaltjes die je prima kunt eten als je weinig tijd hebt. En in het speciaal deel ik vandaag vijf lichte maaltijden met je; ideale maaltijden voor als je ’s avonds nog wil sporten of als je het nieuwe jaar wilt beginnen met iets minder vet voedsel. Klaar voor 5 lichte en snelle maaltijden?

Tip #1: Tortizza’s

Tortizza’s zijn pizza’s, maar dan met een tortilla wrap als bodem. Beleg de pizza vervolgens met wat pure tomatenpuree, verse groentes en een klein beetje mozzarella of een andere kaas (bijvoorbeeld gorgonzola) en je hebt een super lichte pizza. Een groot voordeel van de tortizza is ook dat de bodem niet meer gaar hoeft te worden in de oven, waardoor dit maaltje binnen 15 minuten op tafel staat. Lekker, makkelijk, licht én snel. Alles wat je wilt!

Bonustip: maak je tortizza eens met kwark in plaats van tomatenpuree en beleg hem met avocado, tomaat, buffelmozzarella en een scheutje olijfolie. Super lekker!

Tip #2: Summerrolls

Summerrolls zijn een soort salade rolletjes, afkomstig uit Vietnam en opgerold in een rijstvel (gewoon verkrijgbaar in de supermarkt). Verzamel een aantal smaakvolle ingrediënten die lekker bij elkaar passen en rol ze door middel van een rijstvel op. Dip ‘m in wat sojasaus en je hebt een hele lekkere frisse maaltijd. Bij mijn summerrolls kies ik er altijd voor om lekker veel groentes te gebruiken; denk aan avocado, taugé, gebakken paksoi, gegrilde groene aspergetips of spinazie. Die combineer ik vaak met mango en eventueel nog iets als gebakken garnalen, gegrilde kip of kort gebakken biefstuk. Pure ingrediënten, een lichte maaltijd en ontzettend smaakvol. Enjoy!

Tip #3: Couscous

Couscous is een basis voor een maaltijd, die ontzettend snel klaargemaakt is: je laat het 2 minuten wellen in gekookt water en je hoofdingrediënt is al klaar. Combineer het met een paar lichte ingrediënten en je hebt een makkelijke en snelle maaltijd. Ga bijvoorbeeld eens voor couscous met feta, cherrytomaatjes en gebakken spinazie. Klinkt te simpel voor woorden en het is echt lekker. Of wat dacht je van couscous met wat gebakken kipstukjes met Provençaalse kruiden, watermeloen, sla en feta? Lekker, zomers, licht. Mmm!

Tip #4: Salade

Tja, hoewel ik zelf niet echt gek ben op salade, kan hij natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje met makkelijke, snelle en lichte maaltijden. Met salades kun je eindeloos variëren om er een lekker avondmaal van te maken. Kies je favoriete soort sla (of gebruik rauwe spinazie!), doe er lekkere groentes door, een beetje fruit, iets kazigs en maak de maaltijd eventueel iets steviger door vlees, vis of noten toe te voegen. Bekende goed werkende combinaties zijn: blauwe kaas, peer en walnoten, of geitenkaas, amandelen en gegrilde kip, of sla met mozzarella, tomaat en basilicum. Maar er is natuurlijk véél meer mogelijk. Check vooral eens gewoonwateenstudentjesavondseet.nl en zoek op salade.

Tip #5: Quesedilla’s

Misschien wel de lekkerste tip uit dit rijtje: maak eens quesedilla’s. Dit zijn tortilla wraps die je met een beetje beleg ertussen dichtvouwt en afbakt tussen een tosti-ijzer. Kies als beleg sowieso voor kaas, maar vul de rest op met lekkere groentes en eventueel een plakje vlees. Het maken van een quesedilla is ongeveer net zo simpel als een tosti, maar het is prima geaccepteerd als avondmaal. Vét heerlijk.

Bonusfeitje: wist je dat quesedilla ‘kaasdingetje’ betekent? Love it!

Dat waren mijn 5 tips voor makkelijke, lichte en snelle maaltijden voor in je drukke leven. De 5 genoemde maaltijden zijn stuk voor stuk sneller klaar dan een diepvriespizza die tenminste 15 minuten in de oven moet en dat vind ik reden genoeg om het lekker zelf klaar te maken. Oók als je druk bent ;-).

Succes!