Sushi als ontbijt met croissushi

De cronut, een frikadelvlaai, de voedselbankletter of een rookworstkroket, fusion is dé nieuwe trend in voedselland. Men neme twee ingrediënten die totaal niet bij elkaar lijken te passen en daar wordt een nieuw gerecht van gemaakt. De ene keer een groter succes dan de andere keer. De nieuwste trend: croissushi.

Dat is inderdaad precies wat je ervan verwacht: de combinatie tussen sushi en een croissant. De Franse en Japanse lekkernij in één gerecht zijn de nieuwste trend in San Francisco en Los Angelos. Ideaal voor iedereen die graag met croissantjes én sushi ontbijt, niet?

Soja en sesam

De croissushi is een croissant gevuld met sushi. De croissant ziet eruit zoals je 'm kent. Wie een hap neemt, vindt rijst, nori, gerookte zalm en gember in het baksel. Op het croissantje vind je sesamzaadjes. Om het af te maken, krijg je er ook nog eens een bakje sojasaus bij om in te dippen. Net zoiets als de chocolade- of kaascroissant, maar dan anders.

De nieuwe lekkernij is bedacht door Mr. Holmes Bakehouse, een bakkerij in San Francisco en Los Angeles. Ook vind je een vestiging in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Normaliter kloppen mensen bij Holmes aan voor zijn zoete broodjes. Wie weet kan hij met zijn nieuwe product een hele nieuwe klandizie aantrekken.