Recept: Vega bolognese

We vallen met z'n allen bij bosjes voor voedingshypes. Eten we niet met z'n allen avocado's, dan gooien we wel overal quinoa door. En als we geen koolhydraten afzweren, zijn we wel bezig met suiker vervloeken. Al een tijdje lijken een hoop mensen gluten af te zweren. Goed idee? Helemaal niet, zo blijkt uit een recent onderzoek.

Sterker nog, als je geen coeliaki hebt, kan het zelfs ongezond zijn om gluten helemaal uit je leven te bannen. Suzanne Mahady is gastro-entrologist aan de Australische Monash University en houdt zich bezig met ziektes in maag en darmen. ,,Voor mensen zonder coeliaki is er geen bewijs dat een strikt glutenvrij dieet een positieve invloed op de gezondheid heeft", laat ze weten aan The Conversation.