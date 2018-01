Recept: Preiquiche met geitenkaas

Preiquiche met geitenkaas

Voor een grote rechthoekige quiche (ongeveer 20 x 30 cm). Een vorm met losse bodem is het handigst.

Voor het deeg

200 gram patentbloem

100 gram koude boter, in blokjes gesneden

30 gram volvette roomkaas

20 gram kashkaval (of pecorino), geraspt

1 biologisch ei

1 eetlepel olijfolie

1 eetlepel azijn

Een mespunt tafelzout

Voor de vulling

2 kleine preien (ongeveer 400 gram rauwe prei voor ongeveer 250 gram gekookte)

2 teentjes knoflook, gepeld en gehalveerd

20 gram ongezouten boter

1 eetlepel olijfolie

een mespunt tafelzout

een mespunt peper

2 takjes verse tijm

Voor de saus

2 biologische eieren

200 milliliter double cream of slagroom

1/2 theelepel tafelzout

Een flinke mespunt versgemalen zwarte

Peper

150 gram geitenkaas

Ik maak het deeg in een keukenmachine met het metalen mes of met een apart plastic mes (je kunt het ook met de hand maken, maar kneed het niet te lang door). Doe de ingrediënten in de keukenmachine en pulseer totdat je een grove bal hebt. Druk het deeg iets plat en wikkel het in plasticfolie. Zet minimaal 30 minuten in de koelkast (en maximaal 48 uur).

Snijd de prei in dunne ringen en was die goed. Ik dompel ze gewoonlijk 10 minuten onder in koud water, schud even en til de preiringen uit de kom; zo blijft het gruis achter in de kom. Smoor de prei in 10-15 minuten gaar op laag vuur in een koekenpan met de knoflook, boter, olijfolie, het zout, de peper en de takjes tijm. Schep af en toe door. Laat afkoelen en haal de takjes tijm eruit.

Verwarm de oven voor op 200 °C/180 °C heteluchtoven/gas stand 6. Bestuif het werkvlak lichtjes met bloem en rol het deeg uit tot een lange rechthoek van ongeveer 35 x 25 cm. Bekleed de vorm met het deeg en laat het een beetje over de rand hangen (het deeg krimpt iets, zo kun je ook makkelijker het deeg vullen zonder dat de vulling eruit loopt). Zet 15-30 minuten in de koelkast.

Dek het gekoelde deeg af met bakpapier en vul met bakbonen, rijst of gedroogde bonen die ergens achter in de kast liggen en die je nooit gebruikt. Bak 15 minuten in de oven en haal de quichebodem eruit. Til voorzichtig het bakpapier met de bakbonen uit de vorm.

Klop de eieren met de room, het zout en de zwarte peper los. Leg de prei in een laag op de quichebodem. Snijd of verkruimel de geitenkaas en verdeel gelijkmatig over de prei. Giet daarna het eimengsel erover.

Verlaag de oventemperatuur naar 180 °C/160 °C heteluchtoven/gas stand 4 en zet de quiche in het midden van de oven. Bak de quiche 25-30 minuten tot het deeg aan de randen mooi goudbruin is en de vulling gestold is. Draai de quiche halverwege om ervoor te zorgen dat hij egaal gaart. Laat nog minstens 20-30 minuten in de vorm afkoelen en haal hem er dan voorzichtig uit.

Snijd het teveel aan deeg langs de rand van de springvorm af en druk de bodem voorzichtig omhoog om te quiche los te maken van de rand. Serveer warm of koud. Je hebt er echt niks anders bij nodig, maar je kunt hem serveren met een frisse groene salade.

Uit: Honey & Co - Ons bakboek - Sarit Packer, Itamar Srulovich