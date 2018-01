Recept: Minibroodjes met zure room, pecan en kaneel

5 jaar geleden was het helemaal nieuw en trendy om met havermout te ontbijten, tegenwoordig vinden we dit de normaalste zaak van de wereld en zijn we er zelfs al een beetje klaar mee. Of wat dacht je van glutenvrij of veganistisch eten in restaurants; dat was 5 jaar geleden nog helemaal niet zo normaal, maar tegenwoordig kijkt niemand meer raar op als je in een pannenkoekenrestaurant een pannekoek zonder ei of melk bestelt, omdat je vegan bent. Ieder jaar kent zijn eigen foodtrends en ik ga je vandaag bijpraten over de trends die we misschien al kennen van 2017, maar die we lekker meenemen in 2018. En ja, de veganist die iedere vriendengroep inmiddels wel kent, staat ook in het rijtje. Weetje wat? We trappen er gewoon mee af.

Plantaardig eten voor een betere wereld

Met de komst van steeds meer documentaires, media-aandacht en voorbeeldfiguren die veganistisch eten, is plantaardig voedsel ook in 2018 nog hartstikke trending. We zijn ons steeds bewuster van dierenleed en millieuproblemen die veroorzaakt worden door de vleesindustrie en de vleesvervangers vliegen je om de oren. Bewuster omgaan met je voeding is hartstikke hip en tegenwoordig ook echt heel erg lekker.

Alcoholvrij drinken

Ook alcoholvrij drinken is een trend die we meenemen uit 2017en in 2018 lekker doorzetten. Waar Heineken vorig jaar nog zijn 0.0 biertje lanceerde, worden we in 2018 ook creatiever met non-alcoholisch drinken. Ginger beer, mocktails en vlierbloesemsiroop zijn net zo hip en lekker als de liters alcohol die we voorheen achterover tikten. We houden het niet bij dry januari maar accepteren meer en meer dat non alcoholische dranken ook lekker en hip zijn. En het feit dat je de volgende dag geen kater hebt, past helemaal binnen het bewuster leven van tegenwoordig.

Thee in plaats van koffie

Over drinken gesproken; een mooie trend van 2018 is thee. In 2017 kon je al overal verse munt- of gemberthee drinken, maar ook in de winkels breidt het thee-assortiment uit. Wat dacht je van hipster of unicorn tea, die foodblogger Claartje Schröder sinds deze maand op de markt heeft gebracht? Thee is hot: letterlijk en figuurlijk.

Tosti’s: zo lekker normaal

Waar 2017 werd uitgeroepen tot het jaar van de tosti (ja echt en ik was nieteens initiatiefnemer), is de grilled cheese sandwich ook in 2018 nog razend populair. Na de health-trend die we de afgelopen jaren hebben doorstaan, is de doe-maar-normaal-trend momenteel helemaal het ding. En de tosti is daar het schoolvoorbeeld van. Lekker, makkelijk en vooral: lekker gewoon.

Shared Dining

In 2017 vonden we het al razend gezellig om ons eten te delen met vrienden en dat blijven we ook in 2018 doen. Allerhande tipte shared dining zelfs als trend voor Kerst 2017 en als Allerhande het schrijft, dan is het écht bekend bij het grote publiek. Ook in 2018 delen we kleine gerechtjes met elkaar; of we nu uit eten gaan of thuis dineren met vrienden. Is ook wel zo gezellig, toch?

Wat we nog meer van 2018 kunnen verwachten? Ik denk dat we meer en meer zeewier gaan eten, creatief worden in het kader van foodwaste (ken je het nieuwe aardappelschillen-biertje al?) en dat speciaalbiertjes nog steeds veel gedronken zullen worden. En daar kan ik alleen maar heel veel zin in hebben. Proost!