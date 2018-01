Recept: Mediterrane kipstoofschotel met couscous

Het weekend is voor een lekker hapje en drankje. Niks mis met af en toe even uit de band springen, maar het moet wel verantwoord blijven. En alcohol is door de hoeveelheid suikers nou niet bepaald goed om wat kilo’s te verliezen, áls je dat nodig denkt te hebben. Maar alles laten staan? Dat ziet lang niet iedereen zitten. Tijd voor een verantwoorde variant, dacht Moayad Abushokhedim.

Ambitieus project

“Ik wilde nieuwe producten ontwikkelen in de biochemische industrie. Zonder suiker, alleen met de chemie van de aarde”, vertelt Abushokhedim, die drie jaar geleden vanuit Jordanië via een studie in Zwitserland naar Rotterdam kwam. Klinkt een beetje zweverig, maar het houdt in dat Abushokhedim alleen groenten en fruit gebruikt. Op een natuurlijke manier. “Dit project heb ik al sinds mijn zestiende in mijn hoofd. Ik was jong, maar geïnteresseerd in alcohol. Ik zag vaak mensen wodka in de vriezer leggen en ik snapte niet waarom dat niet bevroor. Hoezo kun je alles bevriezen, behalve alcohol?”

Gezonde alcohol

En daar ligt de uitdaging voor de voedselwetenschapper. “Ik heb drie jaar lang onderzoek gedaan en eindelijk kan ik het bevriezen! Dit project is echt mijn kindje, ik was zo trots toen ik het kon.” Abushokhedim breidt zijn project verder uit. Door wodka en rum volgens eigen receptuur te destilleren, wil hij de kwaliteit waarborgen. Daarnaast zorgt hij dat er geen onnatuurlijke e-nummers en suikers worden toegevoegd. “Het is de eerste gezonde alcohol in de wereld dankzij dit proces.”

Niet zomaar naar de fles grijpen

Door zijn proces behandelt je lichaam de alcohol als water, vertelt de wetenschapper. Maar, waarschuwt hij: “je wordt er wel dronken van want het bevat 18% alcohol, dus je moet er niet teveel van drinken.” Gezondheid is voor Abushokhedim de belangrijkste reden om deze cocktail te bedenken. “In de industrie heb je niet echt een gezonde optie.” Daarmee doelt Abushokhedim vooral op de hoeveelheid suiker in alcohol. En teveel suiker is niet bepaald gezond. “Ik wil een drankje maken voor mensen die niet sterk zijn. Soms mag je voor je dieet of door ziekte niet drinken, maar heb je wel behoefte aan een drankje, omdat het je opvrolijkt. Dan kun je deze cocktail wel drinken. En hij is glutenvrij, als je een allergie hebt kun je hem ook drinken.”

Overigens betekent dat niet dat je nu maar naar de bevroren fles moet grijpen. “We willen vooral mensen bereiken die normaal ook drinken, maar dat nu niet kunnen. Mensen die niet drinken, willen we vooral niet stimuleren.” Daarmee doelt hij ook op mensen die proberen gewicht te verliezen. “Deze drank is handgemaakt en er is niets kunstmatigs aan toegevoegd. Het kan een gezondere optie zijn.”

