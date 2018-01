Recept: Klassieke mince pies

Klassieke mince pies

Ik vind mince pies echt bij Kerstmis horen. Dit is mijn variant op het traditionele recept en ik denk dat de pompoen in de vulling ze iets interessanter en lichter maakt dan het klassieke mengsel.

Voor 24 stuks: 2 uur en 15 minuten plus afkoelen

Vulling

1 flespompoen (1,2 kg)

1 pot mincemeat van 820 gram van goede kwaliteit

4 eetlepels ahornsiroop

100 gram geblancheerde amandelen

Deeg

500 gram bloem plus extra om te bestuiven

100 gram poedersuiker, plus extra om te bestuiven

250 gram boter (koud), plus extra om in te vetten

3 grote eieren

1 eetlepel halfvolle melk

Verwarm de oven voor op 180 °C/gasovenstand 4 en rooster de hele pompoen 1 uur en 30 minuten, of tot hij gaar is. Snijd hem als hij voldoende afgekoeld is doormidden, verwijder de pitten en schep de helft van het zachte vruchtvlees in een kom (je hebt maar de helft nodig, dus bewaar de rest voor een ander recept, zoals de Pompoenpuree op bladzijde 146).

Zeef intussen de bloem en poedersuiker voor het deeg boven een schoon werkvlak. Snijd de koude boter in blokjes en wrijf ze tussen duim en wijsvinger door de bloem en suiker, tot je een fijn, kruimelig mengsel hebt. Kluts 2 eieren met de melk, doe ze bij het bloemmengsel en meng door elkaar tot je een bal deeg hebt. Kneed niet te lang, want het deeg moet wel kruimelig blijven. Bestuif je werkvlak met bloem, druk de bal deeg plat en bestuif met wat bloem. Wikkel het deeg in plasticfolie en leg het minstens een halfuur in de koelkast.

Vet twee muffinblikken met 12 holtes in met boter. Doe het mincemeat en de ahornsiroop bij de afgekoelde pompoen in de kom, hak de amandelen, doe ze erbij en roer alles door elkaar. Rol het deeg op een met bloem bestoven werkvlak uit tot een dikte van 3 mm. Steek er met een deegsteker van 10 cm 24 rondjes uit en druk ze in de ingevette holtes. Verdeel de vulling over de holtes, steek rondjes van 8 cm uit de rest van je deeg, leg ze op de vulling en knijp de randjes rondom dicht. Als je deeg over hebt, kun je er ook wat leuke vormpjes op aanbrengen. Kwast de bovenkant van de pies in met geklutst ei. Behalve dat het mooi glimt, blijven de versieringen dan ook beter zitten.

Bak de pies 25 tot 30 minuten in het midden van de oven, of tot ze goudbruin zijn. Laat ze 10 minuten in de blikken afkoelen en stevig worden en stort ze op een rooster. Stuif er uit de hoogte een snufje poedersuiker op en zet ze op tafel. Heerlijk met een scheutje custard, of warm of koud bij de thee. Je kunt ze prima bewaren en ze zijn ook leuk om cadeau te geven.

Werk vooruit

Ik maak deze jongens graag van tevoren. Je kunt ze rechtstreeks uit de vriezer afbakken. Kwast ze in met geklutst ei en zet ze 35 minuten in de oven.

Uit: Jamie Oliver’s Kerstkookboek

Auteur: Jamie Oliver

ISBN: 9789021564289

Prijs: €29,99