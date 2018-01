Recept: Gekonfijte sinaasappelschil

De winter wil niet echt doorbreken, als het goed is tellen we zelfs de warmste 24 januari ooit gemeten. Maar dat betekent niet dat het geen tijd is voor comfort food. En wat is nou ultiemer comfort food dan soep? Precies. Extra voordeel: als je een hele pan maakt, kun je de soep in porties invriezen. Altijd wat warms in huis als je laat thuiskomt!

Eindeloze variatie ©Pexels

Courgettesoep

De courgette is zo'n groente waar je eindeloos mee kunt variëren, vooral als het gaat om soep. En extra boffen: courgettes zijn hartstikke gezond. In 100 gram zit bijna 30 procent van de aanbevolen hoeveelheid vitamine C, je vindt er mineralen als kalium, magnesium en fosfor in terug en natuurlijk antioxidanten.

Wat je er dan mee kunt doen? Heel erg veel! Snij twee courgettes met een knol venkel, wat ui en knoflook op en laat een kwartiertje pruttelen in bouillon. Je bent zoveel bouillon nodig dat alle groenten nét onder water staan. Even pureren en klaar!

Geen venkel-fan? Geen zorgen. Ook broccoli of een zoete aardappel doet het erg goed samen met courgette. Beide recepten zijn heerlijk met een beetje basilicum en schroom niet 'm wat pittiger te maken met wat cayennepeper. Liever wat romiger? Een lepeltje creme fraiche in de kom kan je soep net afmaken. Wil je graag vlees of vis? Beide soepen smaken heerlijk met snippers gerookte zalm of uitgebakken spekjes.

Paddestoelen een prima basis! ©Pexels

Paddestoelensoep

Hoewel het geen herfst meer is, voelt dat al wel een paar weken zo. Heerlijk bij een herfstweertje is een paddestoelensoepje. Die kun je natuurlijk kant en klaar kopen, maar zelf maken is leuker, lekkerder én gezonder. En lang niet zo moeilijk als je denkt.

Een hele makkelijke én lekkere variant is deze variant van Uit Pauline's Keuken. Mocht je voor de vegan variant willen gaan, dan is de mascarpone prima te vervangen met de plantaardige room van Alpro, die is in bijna elke supermarkt verkrijgbaar.

Groenterestjes: zonde om weg te gooien! ©Pexels

Vergeten groenten-soep

Grote kans dat jij er ook wel eens last van hebt: je week was weer eens zo druk dat er weer allerlei groenten blijven liggen in de schaal. Het is allemaal nét niet lekker genoeg meer om rauw op te eten of op te bakken, maar het is ook net zonde om het weg te gooien. Ook daarvoor is soep uitgevonden. Je hebt alleen nog een staafmixer en wat bouillonblokjes nodig.

Het is heel simpel: snij alle groenten die op moeten in kleine stukjes. Fruit ze met wat ui en knoflook en eventueel wat rode peper aan in een pan en giet ze net onder met bouillon. Aan de kook brengen, eventueel na een kwartier de kruiden die op moeten toevoegen en pureren maar. Jij blij, je koelkast blij, de natuur blij omdat je niets weggooit én je bankrekening blij.

Eet smakelijk!