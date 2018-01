Recept: Bloedend hartje

Bloedend hartje (met vanille, rozenwater & aardbei)

De naam klinkt wat afgezaagd, maar dat is de enige kritiek op deze gebakjes, die er even mooi uitzien als ze lekker zijn. Snijd ze open om de rode binnenkant te laten zien. Het beslag moet tenminste een uur rusten. Je kunt het in de koelkast tot een week bewaren en variaties op deze cakejes bakken met verschillende soorten jam, fruit en noten. Deze met aardbei is mijn favoriet. De enige andere versie die eraan kan tippen is die met hazelnootpastavulling en gegarneerd met hazelnoten.

Voor het beslag

140 gram ongezouten boter

200 gram poedersuiker

110 gram amandelmeel

50 gram patentbloem

Merg van 1/2 vanillestokje

120 gram eiwit (van 3-4 biologische eieren)

Voor de vulling

6 theelepels aardbei-rozenjam of gewone aardbeienjam met een paar druppels rozenwater

Voor het glazuur

170 gram poedersuiker

1-2 aardbeien (of 1/2 theelepel aardbeienjam)

1/2 theelepel rozenwater

Een beetje vanillemerg (1/4 stokje), of 1 theelepel vanille-extract

1 eetlepel glucose of honing

Voor de garnering

Onbespoten rozenblaadjes of aardbeien

Smelt de boter in een kleine pan op hoog vuur. Laat koken tot de boter begint te schuimen, goudbruin wordt en een beetje begint aan te branden, haal de pan van het vuur. Voor deze cakejes is een keukenmachine ideaal (als je er geen hebt, kun je het beslag met de hand maken, maar daar heb je wel spierballen voor nodig). Doe de droge ingrediënten en het vanillemerg in de keukenmachine en meng alles goed. Giet, terwijl de keukenmachine draait, het eiwit er geleidelijk bij en meng goed door elkaar. Schenk terwijl de keukenmachine nog draait de gekaramelliseerde boter er langzaam bij, ook de aangebrande bruine stukjes van de bodem van de pan, voor extra smaak. Zet het beslag minimaal een uur in de koelkast (en maximaal een week).

Verwarm, zodra je wilt gaan bakken, de oven voor op 190 °C/170 °C heteluchtoven/ gas stand 5. Vet de siliconenvormpjes in met boterspray (gebruik je metalen vormpjes, vet die dan in met boter en bestuif met bloem). Verdeel het beslag over de vormpjes. Het moet tot ongeveer 2 cm van de bovenrand komen. Schep er bij elk een theelepeltje jam op: druk met de theelepel het beslag wat opzij en duw vervolgens de jam in het kuiltje. Wanneer je de lepel eruit haalt, vloeit het beslag over de jam. Zet de vormpjes op een bakplaat en bak 25-30 minuten totdat de geur onweerstaanbaar is en de cakejes stevig aanvoelen (in dit geval kun je alleen de randen testen, omdat het midden door de jam inzakt). Leg een groot stuk bakpapier boven op de vormpjes, leg daar een bakplaat op en keer het geheel voorzichtig. Laat zo 20 minuten staan.

Meng de ingrediënten voor het glazuur in een kom. Prak de aardbeien een beetje, zodat het sap en de kleur vrijkomen. Het glazuur moet de textuur hebben van dikke honing, dus lijkt het te dik, voeg dan een paar druppels water toe. Haal de cakejes uit de vormpjes en laat helemaal afkoelen op een rooster voor je het glazuur erover schept of spuit. Laat het glazuur langs de zijkanten druipen en hard worden. Je kunt elk cakeje versieren met een paar verse onbespoten rozenblaadjes of een aardbei. De cakejes blijven bij kamertemperatuur 2-3 dagen lekker zacht.

Uit: Honey & Co - Ons bakboek - Sarit Packer, Itamar Srulovich