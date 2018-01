Quinoa is populair: handel in 4 jaar verdrievoudigd

Quinoa met kip, soep met quinoa of quinoa als powerontbijt: uit cijfers van het CBS blijkt dat de populariteit van dit 'superfood' sterk is toegenomen.

Nederland importeerde in 2016 ruim 5,5 miljoen kilo quinoa; ruim drie keer zoveel als vier jaar geleden. De meeste quinoa die naar Nederland wordt gehaald komt uit Peru, Bolivia en Chili.

Handel en consumptie

Wat we daarmee doen? Een deel gebruiken voor de handel, want de export nam in vier jaar toe van 1,4 miljoen kilo in 2012 tot 3,5 miljoen kilo in 2016. We exporteren het meest naar Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

Die andere twee miljoen quinoa gaat door onze ontbijtbowl, salade of mixen we door ons avondeten. Quinoa gebruiken we vooral als basis voor de maaltijd, net als zilvervliesrijst of couscous. In 2016 werd ruim 2 miljoen kilo quinoa geconsumeerd, in 2012 ging het nog om 267.000 kilogram.

Ook de Nederlandse boer stort zich steeds vaker op het verbouwen van deze healthy granen, alhoewel dat vooralsnog nog wel op kleine schaal gebeurt. Nederland telt op dit moment zo'n twintig boeren die quinoa verbouwen.

