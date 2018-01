Over 40 jaar is er geen chocolade meer

De laatste avond van 2017 staat alweer bijna voor de deur! Waarschijnlijk heb je al flink wat plannen gemaakt. Wordt het een avondje bankhangen, een groot feest of ben je dit keer zelf de gastheer of -dame? In dat laatste geval hebben we vier heerlijke cocktails voor je.

Wie geregeld aan de borrel is, heeft vast gemerkt dat de gemberdrankjes hun opkomst maken. Van smaak iets minder zoet dan cola of sinas én onwijs lekker om te mixen. Haal de ginger ale of ginger beer in huis en verwen je gasten met de lekkerste cocktails!