Glutenvrij eten helemaal niet per se gezonder

We vallen met z'n allen bij bosjes voor voedingshypes. Eten we niet met z'n allen avocado's, dan gooien we wel overal quinoa door. En als we geen koolhydraten afzweren, zijn we wel bezig met suiker vervloeken. Al een tijdje lijken een hoop mensen gluten af te zweren. Goed idee? Helemaal niet, zo blijkt uit een recent onderzoek.

Sterker nog, als je geen coeliaki hebt, kan het zelfs ongezond zijn om gluten helemaal uit je leven te bannen. Suzanne Mahady is gastro-entrologist aan de Australische Monash University en houdt zich bezig met ziektes in maag en darmen. ,,Voor mensen zonder coeliaki is er geen bewijs dat een strikt glutenvrij dieet een positieve invloed op de gezondheid heeft", laat ze weten aan The Conversation.

Tegenovergestelde

,,Het kan zelfs zo zijn dat het tegenovergestelde waar is", gaat ze verder. ,,Volkoren producten vermijden kan ervoor zorgen dat je veel minder vezels binnenkrijgt dan nodig, dat kan schadelijk zijn." Glutenvrije producten worden volgens Mahady vaak als gezond alternatief gezien maar er is geen bewijs dat dat ook echt zo is. Bovendien is uren op het toilet spenderen omdat je darmen verstopt zitten door een tekort aan vezels ook geen pretje.

Vorig jaar werd er een onderzoek gepubliceerd met data van duizenden mensen die 26 jaar lang waren onderzocht. De wetenschappers concludeerden in dat onderzoek dat mensen zonder glutenallergie niet aangemoedigd moeten worden om glutenvrij te eten. ,,Het vermijden van gluten kan ervoor zorgen in minder inname van volkoren granen. Dat kan effect hebben op je cardiovasculaire systeem", stellen de onderzoekers.

Te weinig onderzoek

Toch is er nog te weinig onderzoek gedaan om zomaar alle theorieën de prullenbak in te doen. Mensen die vaak een opgeblazen gevoel hebben, hebben vaak baat bij een dieet waar ze minder gluten consumeren. Veel dokteren zijn het ermee eens dat er toch wel iets van een intolerantie bestaat, meldt Metro UK.

Wat is dan de juiste oplossing? Mocht je denken last te hebben van gluten, dan is het verstandig om een afspraak te maken met je huisarts of diëtist. Heb je nergens last van? Eet dan gewoon af en toe een broodje en een bord pasta. Je wordt zonder namelijk niet ouder, knapper of gelukkiger. Integendeel misschien wel.