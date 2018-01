Dit doet één kopje koffie met je hersens

Wat doet één kopje koffie nou echt met je hersenen? Onderzoekers Amber Kerkhofs, Huib Mansvelder en collega’s uit Portugal onderzochten of één koppie koffie nou al echt effect heeft op het brein en wat blijkt? Je kunt daadwerkelijk aan de hersenen zien dat er één kopje koffie is gedronken.

Positief bakkie

En feest voor de koffieliefhebber: het gaat om een positief effect op het brein! „We hebben gekeken naar het effect van één kopje koffie en hoe jouw hersencellen reageren op de cafeïne die daarin zit”, aldus Kerkhofs tegen Metro. „Het blijkt dat jouw hersencellen positief reageren op de cafeïne (ook in de kleine hoeveelheid van één kop koffie) als die hersencellen vermoeid zijn. Dat wil zeggen: als jij bijvoorbeeld al uren aan het studeren bent, worden je hersencellen moe. Als je dan koffie drinkt, reageren die hersencellen positief. De hersencellen communiceren dan weer met elkaar, alsof ze daarvoor niet moe zijn gemaakt.”

Een kopje koffie drinken tijdens een lang examen is volgens Kerkhofs dus helemaal geen slecht idee, maar of je nu ook echt kunt ‘bewijzen’ dat jij pas écht wakker bent na een kop koffie in de ochtend, dat kan Kerkhofs niet zeggen. „Het enige wat we zeker weten is dát er reactie plaatsvindt in de hersenen bij één kop koffie, iets wat eerder nog nooit bewezen is. Deze bevindingen kunnen in de toekomst helpen om andere effecten van cafeïne op cognitie bij de mens te begrijpen.”

Druk aan het leren? Dan is het dus helemaal geen slecht idee om een bakkie tussendoor te doen. / Colourbox

Geen proefdieren

Tevens nieuw aan het onderzoek is dat het effect van koffie voor het eerst echt is afgemeten door het gebruik van menselijke hersencellen in plaats van die van proefdieren. „Normaal worden voor dit soort onderzoeken muizen en ratten gebruikt”, legt Kerkhofs uit. „Maar voor dit onderzoek konden wij door een samenwerking met het VU Medisch Centrum gebruikmaken van menselijk hersenweefsel verkregen uit onderzoek naar epilepsie.”

Kerkhofs vervolgt dat ze daardoor ook kunnen zien dat de reactie op één kopje koffie bij mensen anders is dan bij dieren. „Bij dieren zorgt cafeïne dat de hersencellen die signalen versturen actief worden. Bij mensen blijkt het dus vooral om ontvangende cellen te gaan en alleen als de cellen vermoeid waren, heeft cafeïne effect. Met dit onderzoek wordt dus niet alleen duidelijk dat één kopje koffie al effect kan hebben op je hersenen, maar ook dat een muizenbrein geen verkleinde versie van het menselijk brein is. En dat het dus van belang is om bepaald onderzoek - bijvoorbeeld naar het effect van stoffen - te doen op menselijk weefsel.”

