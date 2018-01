10 maaltijden die doen denken aan je studententijd

Al jaren is het mijn baan om te schrijven over studentenmaaltijden. Hoewel ik studenten probeer te inspireren om iedere dag iets anders op tafel te zetten, zijn er toch een aantal klassiekers die altijd ‘in’ blijven. Van die typische studentenmaaltijden die je ouders al aten in hún studententijd, maar die nog steeds razend populair zijn onder de nieuwe lichting studenten. Vandaag heb ik een overzicht voor je van tien studentenmaaltijden die nooit uit raken. Herkenbaar voor als je al jaren geleden bent afgestudeerd en inspiratie voor als je net bent begonnen.

Pasta pesto

Met stipt op nummer één staat pasta pesto: dé makkelijke maaltijd onder studenten. Er zijn ontelbaar veel varianten mogelijk; van de minimalistische variant waarbij je echt alleen een potje pesto door wat gekookte pasta roert, tot een variant waarbij groentes en vlees of vis worden toegevoegd. Mijn voorkeur heeft een pasta pesto waarbij je zelf de pesto maakt. Dit is ontzettend simpel en echt twintig keer lekkerder dan pesto uit een potje. Check metronieuws.nl voor een instructievideo!

Pasta met roomkaas

We blijven even in het pasta-hoekje, maar dit keer met de klassieker ‘Leidse kots’. Oftewel: pasta met roomkaas. Raakt nooit uit. In het originele recept maak je deze pasta klaar met kruidenroomkaas, spekjes, champignons en diepvriesspinazie, maar er zijn ook varianten met prei, pijnboompitten, zalm of kip in plaats van spekjes en ga zo maar door. Zo lang de basis maar bestaat uit pasta en kruidenroomkaas. Heerlijk!

Spaghetti bolognese

Nog zo’n lekker klassieke studentenmaaltijd is spaghetti bolognese. Voor zover je deze pasta met rode saus bolognesesaus mag noemen. Vaak bereid uit een pakje of een potje en het heeft in principe weinig te maken met echte bolognesesaus, die je toch wel echt een paar uur op het vuur hebt staan voordat hij klaar is. Maar hey: pakjes en zakjes zijn prima. Ik ben er gek op!

Mexicaanse wraps

We maken een uitstapje van de Italiaanse (…) naar de Mexicaanse keuken voor de typische Mexicaanse wraps. Als er iets is wat ik tijdens mijn studententijd veel at, dan is dit het wel. Je kiest een pakje Mexicaanse kruiden uit de supermarkt (overigens vergeet ik wel iedere keer welke ik nou het lekkerst vond, waardoor het altijd een gok blijft of nou de mix voor taco’s of die voor burrito’s het lekkerst was), mengt dat met gehakt of kip en groentes (paprika’s en als je in een exotische bui bent voeg je ook nog wat mais toe, jij durft) en serveert het in een wrap. Kind kan de was doen.

Soep (uit zak)

Wanneer het einde van de maand in zicht komt, verandert ook je eetpatroon (of beter gezegd: uitgavepatroon). Soep (eventueel uit zak) is altijd goed in zo’n geval. Goedkoop, makkelijk, snel en lekker. Precies waar je zin in hebt als je van college komt.

Pannenkoeken

Zelf heb ik dit nooit zo begrepen, maar om me heen zie ik studenten toch ook vaak pannenkoeken klaarmaken. Met allerlei soorten beleg. Spek en kaas zijn populair, maar wist je dat een pannenkoek met shaorma ook heerlijk is? Allemaal leuk en aardig, maar ik vind het veel werk. Echt lekker, maar ook gewoon echt veel werk. Zélfs als ik zo’n schudverpakking uit de supermarkt kies waar je alleen water aan toe hoeft te voegen. Maar goed: studenten waren, zijn en blijven gek op pannenkoeken.

Diepvriespizza’s

Wat mij betreft echt toaal onbegrijpelijk is de exorbitante hoeveelheid diepvriespizza’s die er worden gegeten, vooral door studenten. Oké het is écht makkelijk, maar hoe lekker is het nou? Dit heeft toch echt niets met pizza te maken? Wist je bovendien dat je in 15 minuten ook prima zelf een pizza klaar kunt maken? Bijvoorbeeld door een bodem te maken van oud brood, turks brood of wraps. Binnen no time klaar en zoveel lekkerder. Ik lees je niet graag de les, maar wel als het om diepvriespizza’s gaat ;-).

Gewokte noedels

Ook zo lekker studentikoos: gewokte noedsels. Dit maaltje stond echt wekelijks bij mij op tafel tijdens mijn studententijd. Makkelijk, snel en een soort van voedzaam, omdat dit toch wel een van de maaltijden was waar ik de meeste groentes binnen kreeg tijdens zo’n studieweek. Volgens mij maakt iedere student deze maaltijd ook hetzelfde: beetje gesneden groentes, beetje kip, flesje woksaus en een blok noedels erbij. Klaar!

Stamppot uit een zakje

Dé studentenmaaltijd waar ik dan absoluut gek op ben, is aardappelpuree uit een zakje. Je vraagt je wellicht af hoe serieus je me nog kunt nemen na deze openbaring, maar echt: ik vind dit heerlijk. Toegegeven, het is een beetje een guilty pleasure, maar het is makkelijk, snel en ik vind het gewoon echt lekker. Roer even wat groentes, zoals bijvoorbeeld rucola, andijvie of spinazie, door de aardappelpuree en klaar is je stamppot. Tja, makkelijker wordt het niet hoor.

Witte bonen in tomatensaus

Last but not least kunnen natuurlijk ook de bonen in tomatensaus niet ontbreken in dit lijstje. Typisch studentenvoer dat al jaren wordt gegeten en volgens mij nooit uit de ‘mode’ raakt. Overigens moet ik toegeven dat ik nog nooit witte bonen in tomatensaus heb gegeten. Nog nóóit. Ik vrees dat je me nu helemaal niet meer serieus neemt.

