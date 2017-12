Vijf oudjaarscocktails met ginger ale/beer

De laatste avond van 2017 staat alweer bijna voor de deur! Waarschijnlijk heb je al flink wat plannen gemaakt. Wordt het een avondje bankhangen, een groot feest of ben je dit keer zelf de gastheer of -dame? In dat laatste geval hebben we vier heerlijke cocktails voor je.

Wie geregeld aan de borrel is, heeft vast gemerkt dat de gemberdrankjes hun opkomst maken. Van smaak iets minder zoet dan cola of sinas én onwijs lekker om te mixen. Haal de ginger ale of ginger beer in huis en verwen je gasten met de lekkerste cocktails!

Moscow Mule

Een klassieker die in steeds meer barren te krijgen is: de Moscow Mule. Zoals de naam doet vermoeden is het inderdaad een drankje met wodka erin. Drink 'm dus niet te snel op als je het 12-uurmoment nog een beetje bewust wil meekrijgen.

Hoe je deze cocktail die in 1941 werd bedacht maakt? Heel simpel. Vul een koperen mok - zo is 'ie oorspronkelijk bedoeld - met ijs. Schenk daar 45 milliliter wodka in en knijp daar een kwart limoentje boven uit. Wil je 'm echt origineel maken, voeg dan naast 120 milliliter ginger beer ook nog een klein half theelepeltje Angosture bitter toe. Roer het geheel goed door en serveer met twee partjes limoen. Je eigen twist eraan geven? Ook erg lekker met een paar gekneusde blaadjes munt.

Whisky-ginger ale

Langzaam proberen de gangbare whiskymerken het al bij je te introduceren, de whisky-ginger ale. Ook lekker met een stevige bourbon natuurlijk. Het is meteen ook de makkelijkste cocktail om te maken. Doe een paar ijsblokjes in een longdrinkglas en schenk er ongeveer een shotglaasje whisky in. Vul aan met ginger ale, een limoentje en wat munt en voila, een heerlijk drankje dat er ook nog eens leuk uitziet.

Thai Mojito

Ja goed, als je een feestje met cocktails host, kan een mojito niet ontbreken. Een heerlijke variant op de mojito is de Thai Mojito, net even wat kruidiger dan de standaard versie. In plaats van bruiswater gebruik je gingerbeer.

Deze mojito maak je met rum, ginger beer, limoen, rietsuiker en citroengras. Snij het citroengras in ringetjes en bewaar een beetje van de bovenkant om te garneren. Blend dit samen met een theelepel suiker en wat water. Schenk 30 milliliter rum bij 90 milliliter ginger beer en meng met het citroengrasmengsel. Even garneren en klaar is je Thai Mojito!

Shirley Temple

Ze was één van Hollywood's bekendste actrices én heeft ook nog een drankje naar zich vernoemd. Wil je een klassieke, iets minder bekende cocktail, serveer dan de Shirley Temple. Hij is nog makkelijk te maken ook.

Vul een hoog glas met ijs. Schenk 150 milliliter ginger ale, 10 milliliter grenadine en 30 milliliter suikerwater in een glas en roer door met een barlepel. Garneer met een kers en klaar is je heerlijke cocktail.

Alcoholvrij?

Grote kans dat er één of meerdere gasten geen alcohol nuttigen. Steeds meer mensen kiezen voor alcoholvrij. Saai? Helemaal niet! Serveer ginger ale met een takje munt, een partje citroen en wat ijs in een chique glas voor een heerlijk drankje met cocktail-allure.