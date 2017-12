Vier dingen om te maken met de kerstkliekjes

Het zit er weer op, het jaarlijkse kerstdiner. We trekken jaarlijks een hoop ingrediënten uit de kast voor de meest lekkere gerechten. Maar wat doe je eigenlijk met de restjes?

Pizza

Een beetje katerig? Pizza is het antwoord op alles. Scoor lege pizzabodems in de supermarkt, eventueel al met tomatensaus erop, en beleg ze met je restjes. Even in de oven en voila, een kliekjespizza.

Tosti’s maken

Metro’s eigen Leonie ter Veld is de koningin van de tosti’s. Eén van de dingen die ze graag doet is de restjes van het avondeten gebruiken voor een heerlijkenlunchtosti. “Het is leuk om tosti’s te maken met ingrediënten die je over hebt van de vorige dag.”

Op haar lijstje staan onder andere de boerenkool met worst-tosti (beetje kaas bij de boerenkool die nog in de zak zit) en de pulled chicken. Maar de gehaktbal doet het ook goed bij de foodblogger. Heb je meteen een heerlijke Tweede Kerstdag-lunch!

Soep

Veel groenten over die niet al te lang meer houdbaar zijn? Soep is je redding! Het is niet alleen ultiem comfort food in deze donkere dagen, je kunt soep ook heel goed invriezen. Vries het in in eenpersoonsporties en je hebt altijd een lekker soepje als je een keer geen tijd of zin hebt om voor jezelf te koken.

In principe kun je alles in soep doen. Fruit een uitje, bak de groenten even aan en schenk bouillon in de pan tot de groenten net onder water staan. Breng aan de kook, laat een kwartiertje pruttelen met het deksel op de pan en pureer daarna.

Nacho’s

Koos je dit jaar voor een vleesgerecht en is er nog heel wat over? Ga los met chips. Met nachochips, kaas, tomaten en vlees zet je zo een heerlijk bord nacho’s op tafel. Lekker met guacamole en/of een creme fraiche-dip!