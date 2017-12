Van drankjes mixen krijg je geen ergere kater

Het is het grootste mysterie van de alcoholgebruiker: wat is de wetenschap achter de kater? Eén ding weten we in elk geval: je krijgt 'm als je teveel alcohol hebt genuttigd de avond ervoor. En dat niet drinken de enige manier is om 'm te voorkomen.

Alles door elkaar

Nee, dat is niet door je aan het motto 'wijn na bier geeft plezier en bier na wijn geeft venijn' te houden. Dit oude gezegde heeft namelijk niets te maken met hoe jij je de volgende ochtend voelt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het door elkaar drinken van verschillende alcoholische versnaperingen geen effect heeft op de omvang van je kater, weet Metro UK. Je kunt vanavond dus gerust tussen de champagne een shot tequila nemen, je kater wordt er in principe niet groter van.

Toch is het door elkaar drinken van verschillende drankjes niet aan te raden. Er schuilt namelijk wel een gevaar in. Je drinkt namelijk verschillende alcoholpercentages door elkaar, waardoor de kans groot is dat je niet meer zo goed weet hoeveel je hebt gedronken. Met alle gevolgen van dien.

Zo heb je geen kater

Wil je vanavond een beetje verantwoordelijk drinken? Hou het dan bij 10 gram alcohol per uur. Als je meer drinkt, is de kans op een kater steeds groter. Dan ben je wel een trage drinker: bij een wijn van 12,5% zit je op 100 milliliter per uur. Wil je er zeker van zijn dat je geen kater hebt? We hebben een rijtje hele fijne alcoholvrije cocktails voor je!

