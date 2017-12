Tomaten kunnen longschade bij ex-rokers herstellen

Ja mensen, over een week is het zo ver! Kerst! Zit je met je handen in het haar over het kerstdiner? Dat snap ik als geen ander. Ik vind het belangrijk en leuk om met Kerst heel erg lekker te eten, maar het is niet zo dat ik rond de feestdagen opeens wél goed kan koken. Ik ga je vandaag inspireren met 9 recepten die knettersimpel zijn en toch binnen de kerstsfeer passen. In het kader van ‘fake it till you make it’ gaan we eens even iedereen aan tafel verbluffen met je kookkunsten, zonder dat je er vaardigheden voor moet hebben. Klinkt dit als muziek in je oren? Aan de slag!

3x simpele voorgerechten