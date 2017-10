Schepje cacao erbij? Zo maak je jouw koffie gezonder

Is een kopje koffie goed of slecht voor je? Het blijft een controversieel onderwerp onder de gezondheidsexperts. Afhankelijk van wie je het vraagt is koffie supergezond of juist ongelooflijk schadelijk voor ons lichaam.

Ondanks de verwarring is de Nederlander volgens onderzoeksbureau Euromonitor kampioen koffieleut. We drinken gemiddeld 2.4 kopjes per dag. Speciaal ter ere van internationale koffiedag geven we je graag een aantal tips om jouw dagelijkse bakkie pleur net weer een tikje gezonder te maken.

Niet op lege maag

Niets is fijner dan de dag beginnen met een geurende kop koffie, toch? Doe toch maar rustig aan, want het blijkt dat je beter kunt wachten tot er wat eten in je maag zit voordat je jouw dagelijkse behoefte koffie achteroverslaat. Koffiedrinken op lege maag kan leiden tot brandend maagzuur of een opgeblazen gevoel. Bovendien heeft cafeïne de neiging om je eetlust te onderdrukken, waardoor je minder snel honger krijgt en je dus jouw eetpatroon in de war schopt.

Skip de suiker en creamers

Je wist dat het eraan zat te komen, maar we vertellen je het toch nog eens: schep geen suiker in je koffie! Vanzelfsprekend leidt een excessief gebruik van suiker tot serieuze gezondheidsproblemen en condities als diabetes. Hetzelfde geldt voor koffiecreamers. Deze zitten vol met (slechte) vetten en suikers (glucosestroop). Is een romige smaak onmisbaar voor jou? Kies dan voor suikervrije, plantaardige melk.

Scheutje kaneel

Kun jij echt niet zonder een beetje zoetigheid in je koffie? Switch dan naar kaneel. Niet alleen scheelt het de nodige calorieën, maar het brengt nog vele andere gezondheidsvoordelen met zich mee. Allereerst zit kaneel vol met polyfenolen: antioxidanten die je lichaam beschermen tegen schade van buitenaf. Daarnaast heeft het een ontstekingsremmende werking, houdt kaneel het bloedsuikerniveau na de maaltijd beter in balans, is het een boost voor je immuunsysteem en zou het ook nog eens je cognitief denken stimuleren.

Pak de chocolade er maar bij

Ja, dat hoorde je goed. Cacao heeft diverse voordelen voor je lichaam. Het is goed voor je bloeddruk, zit vol met antioxidanten en verbetert je cholesterolgehalte. Bonus: volgens onderzoekers van de University of Georgia kan een schepje cacaopoeder in je koffie zorgen voor een betere concentratie. Wij zijn overtuigd!

Filter je koffie

Ten slotte de belangrijkste vraag: welke koffie is het gezondst? „Hoe beter de koffie is gefilterd, hoe minder cafestol erin zit”, aldus het Voedingscentrum. Cafestol is een stof die het cholesterolgehalte in je bloed kan verhogen. De instantie raadt dan ook aan om gebruik te maken van een papieren filter, koffiepads, een percolator of oploskoffie. Wat je moet vermijden? Koffie gezet met een cafetière