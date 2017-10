5x heerlijke herfstcocktails

Cocktails zijn niet alleen lekker in de zomermaanden, ook nu de herfst zijn intrede heeft gedaan kun je nog prima genieten van jouw favoriete cocktails. Maar dan wel in een herfstjasje

Dat de klassieke Mojito, Caipirinha en Frozen Margarita toch net wat anders smaken met onstuimig herfstweer dan op een terrasje in de zomerse zon, snappen we wel. Maar dat betekent zeker niet dat je de cocktails de komende maanden maar geheel aan de kant moet schuiven. Met deze vijf cocktails kom jij de herfst wel door!

Appelcider Margarita’s

In het weekend kunnen we genieten van een heuse nazomer, maar voor nu moeten we nog even door de zure appel heen bijten. En hoe kan dat beter dan met cidermargarita's? Het recept van Delish zal ongetwijfeld goed vallen bij de ciderliefhebbers onder ons en is ook nog eens ontzettend makkelijk om te maken.

Wat heb je nodig (voor 2 personen)?

Een halve liter appelcider

120 ml silver tequila

60 ml citroensap

Suiker, kaneel en zout

Appel

Kaneelstokjes

Bekijk in het bovenstaande filmpje de instructies.

Autumn Russian

Nu is de White Russian al niet per se een zomerdrankje, maar ben je weer eens toe aan iets nieuws? Probeer dan de herfstversie van deze klassieker. De cocktail van pompoen en Kahlúa is perfect voor de druilerige herfstavonden.

Wat heb je nodig?

30 ml Kahlúa Pumpkin Spice*

30 ml vodka

30 ml room

*Omdat Kahlúa Pumpkin Spice moeilijk te vinden is in Nederland, kun je er ook voor kiezen om de gewone versie te mengen met pompoenpuree (verkrijgbaar bij Amerikaanse winkels).

Zo maak je het:

Giet alle drie de ingrediënten in een whiskyglas, of – in het geval van de puree – meng de ingrediënten in een cocktailshaker. Behoefte aan garnering? Gebruik dan een kaneelstokje of versier de rand met bruine suiker of gekleurde sprinkles.

Warme appeltaart

Nemen de temperaturen nu echt een duikvlucht, dan heb je ongetwijfeld meer behoefte aan een verwarmend drankje in je handen. Gelukkig bestaat er ook zoiets als warme cocktails. Bonus: met de warme appeltaart-cocktail ruikt je huis ook nog eens naar versgebakken appeltaart.

Wat heb je nodig (voor 8 personen)?

145 cl appelcider

25 cl witte rum

4 kaneelstokjes

6 kruidnagels

8 pimentkorrels (ook wel Jamaicaanse peper)

Slagroom

Kaneelpoeder

Zo maak je het:

Doe de appelcider, kaneelstokjes, kruidnagels en pimentkorrels in een pan en breng het aan de kook. Laat het daarna 10 minuten sudderen, zeef de kruiden eruit en voeg de rum toe. Ten slotte verdeel je het mengsel over acht glazen en maak je het af met een toefje slagroom en kaneel.

Maple Bourbon Old Fashioned

Ondanks dat de eerste recepten van de Old Fashioned teruggaan naar de 19e eeuw, is het nog steeds een van de populairste cocktails ter wereld. Met behulp van ahornsiroop geef je dit eeuwenoude drankje een zoete update.

Wat heb je nodig?

60 ml bourbon (whiskey)

1 theelepel water

2 theelepels ahornsiroop

1 sinaasappelschil

1 scheutje bitters

Zo maak je het:

Roer het water, de ahornsiroop en de bitters goed door elkaar in een glas. Voeg vervolgens een paar ijsklontjes en de sinaasappelschil toe. Ten slotte schenk je de bourbon erbij. Garneer het eventueel met een maraschinokers.

Appel-pompoen biercocktail

Tot slot hebben we ook voor de bierliefhebbers nog een simpele herfstcocktail in petto, maar dan wel met een speciale smaak: pompoen. Rondom Halloween wordt deze biersoort veel gebrouwen in Amerika, maar ook in Nederland zien we het steeds vaker terug in de schappen van de slijterij. Durf jij het aan?

Wat heb je nodig (voor 4 personen)?

24 cl bourbon

27 cl appelcider

75 ml citroensap

35 cl pompoenbier

IJs

Kaneelstokjes

Veenbessen

Zo maak je het:

Schenk de bourbon, cider en citroensap in een cocktailshaker en schud er op los. Verdeel het mengsel over vier glazen met ijs en top het af met de pompoenbier. Versier tot slot met de kaneelstokjes en veenbessen. Cheers!