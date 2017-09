Het ultieme brakvoer: de dinertosti

Heb jij een onstilbaar verlangen naar comfortfood, maar is het koken van een uitgebreid diner wel het laatste waar je zin in hebt na je wilde avonturen van de nacht ervoor? Kies vanavond dan voor een tosti als diner.

Een tosti kan wat ons betreft altijd wel: als ontbijt, lunch, maar zeker ook als makkelijk avondeten. De pan – of het ijzer – in en voilà, je eten is klaar. Wij zijn op zoek gegaan de beste tosti's voor het diner en geven je hierbij onze vijf favorieten.

Pizzatosti

Een combinatie van pizza met tosti. Meer hoeven we eigenlijk niet te zeggen. Het recept is bovendien super simpel: leg plakjes mozzarella en gesneden pepperoni op een boterham en smeer vervolgens de Marinasaus (of een andere tomatensaus) over het brood. Hierna leg je er een boterham bovenop en doe je weer precies hetzelfde. De toren maak je af met een derde boterham en daarna doe je de tosti onder het ijzer of in de pan (vergeet dan niet om de boterhammen even in te smeren met boter). Klaar!

De ultieme kaastosti

Wil jij niets liever dan een goede kaastosti? Dan ben je bij Jamie Oliver – niet toevallig de koning van de comfortfood – aan het juiste adres. Kaas, kaas en nog eens kaas. Zo kunnen wij deze specialiteit van Jamie Oliver het beste beschrijven. Proberen? De Britse chef legt in de video hieronder haarfijn uit hoe je deze tosti bereidt.

Hamburgertosti

Ook de dames van Chickslovefood hebben het weleens zwaar na een avondje doorzakken, maar dat leidt dan wel weer tot een heerlijk recept voor ons: de hamburgertosti. Met maar vijf ingrediënten – hamburgers, ui, bacon, kruidenroomkaas en je favoriete brood – maak je binnen no-time het perfecte hangovergerecht. Klik hier voor het recept.

Spinazie-champignontosti

Gemakkelijk avondeten, maar nog wel wat vitamientjes naar binnen werken? Dan is dit de tosti voor jou. Zo maak je hem: bak allereerst de spinazie en champignons in een koekenpan. Leg het brood in een andere pan - of doe nog iets nuttigs vandaag en was de gebruikte pan eerst af - en doe er wat geitenkaas, feta, mozzarella of ricotta bovenop. Verdeel de groenten over de kaas en maak de tosti af met wat extra kaas en een boterham.

De ultieme steaktosti

Jamie Oliver heeft er stevige concurrentie bij gekregen, en wel in de vorm van collega Gordon Ramsay. Waar de Brit het bij kaas houdt, pakt Ramsay uit met een culinair hoogstandje op het gebied van tosti's: de steaktosti. Met behulp van steak, tomatensaus en mosterdmayonaise creëert hij een tosti om van te watertanden. Toegegeven: je moet er iets meer moeite voor doen, maar dan heb je ook wat.