Drinken we straks allemaal melk met prik?

Amandelmelk, Sojamelk, Kokosmelk, Rijstmelk: de concurrentie voor 'gewone' melk is groot. Maar melkproducent Arla gaat de strijd aan met niets minder dan koolzuurhoudende melk.

Hoe verleid je jongeren tot het consumeren van melk? De melkproducenten van Arla denken de oplossing in handen te hebben door prik aan hun melk toe te voegen. Deze koolzuurhoudende drank, uit de koker van de Duitse biochemist Sven Thormahlen en voormalig Heinzontwerper Matt Walker, wordt ook nog eens verkocht in een mooi, roze kleurtje en er wordt bovendien vruchtensap aan toegevoegd.

De melk is onderdeel van Arla's plan om flink te groeien in omzet. „We investeren continue in nieuwe producten om tegemoet te komen aan de veranderende smaak en voorkeur van consumenten", stelt een woordvoerder van het bedrijf. „Het succes van deze melk hangt er vanaf of consumenten openstaan voor dit type melk, aangezien het niet te vergelijken is met andere producten in de supermarkten."

​Mislukte pogingen

Het is niet de eerste keer dat er wordt geëxperimenteerd met koolzuurhoudende melk, maar wereldwijd succes is tot nu toe altijd uitgebleven. In 2009 bracht Coca-Cola Vio uit, een koolzuurhoudend melkdrankje met fruitsmaak dat door een copywriter van het bedrijf werd vergeleken met 'een verjaardsdagsfeestje voor ijsbeer'. Het brouwsel hield het niet lang vol in Europa, maar in India wordt het nog wel verkocht.

Het product zal allereerst in Groot-Brittannië en Singapore worden uitgerold. Afhankelijk van de verkoop wordt het vervolgens wereldwijd verkocht.