Dé chocoladepizza komt naar Nederland

Geef toe: er is toch geen beter gevoel dan het openen van de oven en daar een goddelijke net-afgebakken pizza te zien liggen? Speciaal voor degenen die dit herkennen: er is goed nieuws.

Héél goed nieuws.

Chocolade! Hmm...

Het Duitse bedrijf Dr. Oetker heeft een chocolade-pizza op de markt gebracht. Deze pizza is sinds april al te koop in Duitsland, en vanaf volgende week ook te koop in België. Maar houd je vast: hij komt óók naar Nederland, aldus RTL Nieuws. De pizza is vanaf begin november te vinden in het vriesvak van onze eigen Albert Heijn! Kunnen we eindelijk onze tanden zetten in een klein stukje hemel.

Ieder pondje gaat door het mondje

Helaas maar waar: we mogen het niet overdrijven. Deze pizza is niet héél bevordelijk voor de slanke beentjes. Deze supermaaltijd bevat 960 calorieën, dat zijn er 147 meer dan de klassieke Margaritha. Gelukkig is de zomer net voorbij, en hebben we nog tijd zat voor het kweken van de volgende summer-body.

Hoe bereid je dit pareltje?

Net als alle andere pizza’s gewoon in de oven. Je verwarmt de oven voor op 200 graden en laat hem zo’n 10 à 11 minuten bakken. Et voilà: de pizza is klaar.

Dus, eh... gaan we dit eten of gaan we dit eten?