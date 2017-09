Amsterdam Wine Festival: in een dag de wereld rond

Het begon allemaal op een bierviltje na een gemiste vlucht, en is nu uitgegroeid tot een festival waar duizenden bezoekers op afkomen: het Amsterdam Wine Festival.

In het weekend van 29 september t/m 1 oktober vindt de tweede editie van het Amsterdam Wine Festival plaats. Waar in de lente het zuidelijk halfrond centraal stond, wordt ditmaal de oogst van het noordelijk halfrond gevierd. Metro sprak met Ivar Beukeboom, die samen met compagnons Rob van der Molen en Sebastiaan van Erne het festival oprichtte, over de hoogtepunten van dit wijnwalhalla.

Reis de wereld rond

De meeste wijnproeverijen bestaan uit een paar wijnen met een hapje. Bij het Amsterdam Wine Festival hebben ze het grootser aangepakt. Het festivalterrein is verdeeld in verschillende taartpunten waarin de landen van het noordelijk halfrond worden uitgelicht. Loop je het Spaanse gedeelte binnen, dan waan je je op een authentieke versmarkt waar de stukken ham letterlijk aan de muur hangen. Enkele stappen verder sip je van een wijntje terwijl je een vissersdorpje aan de Portugese kust ontdekt. Proef jij liever van ‘het zoete leven’? Dan reis je in een ogenblik naar het Italiaanse gebied.

Van 3 tot 7.200 euro

Op het festival worden bijna driehonderd wijnen geschonken en daar zitten ook behoorlijk exclusieve exemplaren tussen. Denk aan een Petrus uit het jaar 2000 met een prijskaartje van 6.350 euro, of een Domaine La Romanee Conti – Le Montrachet 2010 voor maar liefst €7.200,-. „Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt”, stelt Beukeboom.

Niet getreurd als je geen miljoenen op de bank hebt: het goedkoopste glas wijn is 3 euro. „Het is een laagdrempelig festival. Er is voor ieder wat wils.” Insidertip van Beukeboom: „De nebla verdejo. Een goed glas wijn voor nog geen 5 euro.”

Verken onbekend gebied

Grote kans dat jij weleens een wijntje uit Frankrijk, Italië of Chili hebt gedronken, maar heb je ook al een slokje van een Amerikaanse of Oostenrijkse wijn genomen? Op het festival zijn niet alleen de traditionele wijnlanden vertegenwoordigd, maar ook de onbekendere gebieden hebben een plek gekregen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Oost-Europa? In de laatste decennia hebben wijnboeren en -producenten flink geïnvesteerd in de productie van wijn en dat heeft zijn vruchten afgeworpen: „Het (voormalig) oostblok is upcoming met betrekking tot wijn”, vertelt Beukeboom. „In bijvoorbeeld Roemenië en Slovenië zijn authentieke druivenrassen die je nergens anders ter wereld vindt.”

Stamp er op los

Genoeg wijnen geproefd? Dan is het tijd voor actie! Trek je stoute schoenen aan – of eigenlijk uit – en schrijf je in voor een wedstrijd druivenstampen. Hier leer je van sommelier Lotte Wolf precies hoe dit proces in zijn werk gaat en stamp je er vrolijk op los. Geen zin om je voeten vuil te maken? Begeef je dan naar een chocoladetoasting waar Johnny Doodle-chocolade wordt gecombineerd met wijnen, test je kennis bij de grote wijnquiz of leef in luxe in de ‘old boys network’ tuin.

