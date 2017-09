5x culi-hotspots in Amsterdam die je moet proberen

Is het jouw beurt om het diner te regelen, maar heb je geen zin om te zwoegen in de keuken? Ga lekker uit eten! Amsterdam biedt zoveel leuke en fijne plekken waar jij zorgeloos kunt genieten. Hotspotjes heeft voor Metro 5 culinaire hotspots geselecteerd waar jij, je vrienden en familie compleet in de watten worden gelegd. Dit zijn dé culinaire pareltjes van Amsterdam.

CIRCL | GUSTAV MAHLERLAAN 10

Vlak onder het grote kantoorgeweld in Amsterdam-Zuid is culinair paviljoen de Circl geopend. De nieuwste hotspot waar alles draait om 'circulariteit'; een extreme vorm van duurzaamheid waarbij producten en voedingsmiddelen die nog van waarde kunnen zijn, worden hergebruikt.

Naast het prachtige restaurant, heeft de Circl een grote rooftopbar op de bovenste verdieping, grenzend aan de daktuin van het paviljoen. Een groene omgeving in het midden van de zakelijke Zuidas. Overdag is dit een theetuin waar speciale theesoorten en koffies centraal staan die op ambachtelijke wijze worden bereid. ’s Avonds is dit dé plek voor een goed glas wijn, cocktails of gewoon een biertje met bijpassende gerechtjes. Hier begin je de week of sluit je de werkweek af met een vrijmibo.

DE KAS | KAMERLINGH ONNESLAAN 3

Groentes vormen steeds vaker het hoofdbestanddeel van de maaltijd (yes, go green!). Terwijl je vroeger wit wegtrok bij het idee van (over)gaargekookte groentes wordt er nu juist volop geëxperimenteerd met verschillende bereidingswijzen. Geroosterd, gebakken, ingelegd, gestoomd, rauw en zélfs gerookt – het kan tegenwoordig allemaal. Daarnaast zie je ook dat steeds meer restaurants hun menu’s afstellen op het seizoen. Bij restaurant De Kas gelegen in het Frankendael-park in Amsterdam wisten ze dit al zo’n 15 jaar en is dan ook een ware pionier als het op groentes aankomt.

De naam verraadt het al een klein beetje. In deze voormalige Amsterdamse Stadskwekerij uit 1926 kun je uitgebreid dineren. Verse groenten en kruiden die zij zelf kweken vormen het hoofdingrediënt van de gerechten. Het restaurant wordt omringd door een prachtige kruidentuin en ook in de oude kassen wordt biologisch gekweekt. Bovendien heeft het restaurant ook nog een lap grond in de Beemster, waar het kwekerijteam dagelijks druk aan het ploegen is. De oogst wordt dagelijks naar het restaurant gebracht om vervolgens op het bord van de klant te verschijnen. Verser kan haast niet en dat proef je!

NELIS WEST | WITTE DE WITHPLEIN 43

Sinds kort is Amsterdam-West – in the name of love – mijn tweede huis geworden. Dit stadsdeel zit vol met leuke barretjes en eetgelegenheden. Alleen al de Kinkerstraat, de Clerckstraat en de Admiraal de Ruyterweg barsten haast uit hun voegen door al die fijne hotspots. Genoeg reden dus om op een culinair avontuur te gaan in het Wilde Westen. De eerste bestemming? Restaurant Nelis West aan het Witte de Withplein.

Enkele weken geleden opende buurtrestaurant Nelis West haar deuren aan dit zonnige plein. Hier staat kwaliteit voor eten en drinken en gastvrijheid centraal. Dit proef je terug in het eten. Voor een schappelijke prijs van rond de twintig euro voor een hoofdgerecht krijg je een grote portie van hoogstaande kwaliteit. Om de gezellige avond af te toppen, deelden we de witte chocolade cheesecake waar ik alleen al voor zou terugkomen, want oh wat was die lekker. Nelis West is wat mij betreft een zeer welkome nieuwkomer in de buurt. Je kunt hier net wat uitgebreider eten dan de meeste bars en eettentjes in de omgeving, zonder gelijk al te veel geld uit te geven.

RON GASTROBAR ORIENTAL | KERKSTRAAT 23

In juni 2015 opende de deuren van Ron Gastrobar Oriental, gelegen aan de Kerkstraat om de hoek bij het Leidseplein in Amsterdam. Je hoeft hier geen traditionele Chinese keuken te verwachten, geen tl-verlichting of bediening met slordige sloven. Ron Gastobar Oriental is een prachtig restaurant met een warme vibe. Aan het interieur is veel aandacht besteed, door met donkere kleuren en gouden accenten te werken voelt het direct oriëntaals aan. Je stapt zo de oosterse wereld binnen.

Zodra de gerechten uitgeserveerd worden, zie je hoeveel toewijding deze zaak in de Kerkstraat heeft. Mooi opgediende borden, uitgesproken smaakvolle gerechten. Gerechten die je niet iedere dag voorgezet krijgt, maar waanzinnig lekker zijn en iedereen een keer geproefd moet hebben.

REMISE | BELLAMYPLEIN 47

Aan de achterkant van de populaire De Hallen in Amsterdam Oud-West vind je de geweldige urban bistro Remise47. Een rustpunt voor lunch, brunch en diner in de tramremise in Oud-West. Waar voorheen de elektrische trams werden onderhouden, kun je nu heerlijk genieten. Het pand behoort natuurlijk niet voor niets tot het erfgoed van Amsterdam.

Wanneer je aankomt bij Remise47 valt direct het geweldige terras op. Lekker ruim, veel zitplekken en zonovergoten. Bij de Remise47 is de keuken Frans-internationaal georiënteerd, maar daarnaast serveren ze ook heerlijke seizoensgerechten. Tijdens ons bezoek stond de kaart in het teken van kreeft. We hebben met volle teugen genoten. Vooraf bestelden we de kreeftkroketjes en de kreeftenbisque, voortreffelijk! Als hoofdgerecht hadden we de halve kreeft met risotto; om je vingers bij af te likken.

Over Hotspotjes

Speciaal voor Metro brengt Nick (30) van HotSpotjes.nl elke vrijdagmiddag (vrijmibo-tijd!) de leukste hotspots van Nederland in kaart waar je samen met je vrienden of collega’s het weekend in kan luiden. Altijd op loopafstand van een station, zodat je na dat borreltje teveel gelijk in de dichtstbijzijnde trein kan springen.