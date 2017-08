Ligt deze light wijn straks ook hier in de winkel?

Aldi is goed bezig. Naast het bericht dat de supermarktketen de plastic tas in de ban doet, is er nog meer goed nieuws: ze komen met wijn die goed is voor de lijn en waardoor je de dag erna net was frisser opstaat.

Oke, goed voor de lijn is misschien overdreven. Maar vriendelijker in ieder geval wel. De wijnen van de Featherweight-lijn bevatten een stuk minder calorieën dan de doorsnee wijn. Het alcoholpercentage ligt op 5,5 procent en per glas krijg je maar 52 tot 59 calorieën binnen.

Vier soorten

Normaal gesproken bevat een glas wijn ruim 100 calorieën met een alcoholpercentage van 12 procent. De Featherweight-wijn komt met vier varianten. Twee wijnen van witte druiven: de Sauvignon Blanc en de Pinot Grigio, een Zinfandel Rose en een Merlot.

Natuurlijk zijn we heel erg benieuwd of de wijn ook een beetje te drinken is. Maar we hebben goede hoop. Niet al te lang geleden de Exquisite Collection Côtes De Provence 2016 van de Aldi werd uitgeroepen tot een van de beste wijnen ter wereld.

Nu wil je waarschijnlijk ook graag weten wat zo’n wijntje kost: 2,99 pond. Een schijntje dus. Op dit moment is de wijn alleen beschikbaar in Groot-Brittannië, maar we hopen natuurlijk vurig dat we binnenkort een wijnproeverij met deze gloednieuwe Aldiwijn kunnen doen.