Dagje pretpark? Dit zijn jouw opties als veganist

Bij een dagje pretpark hoort een broodje kroket, patatje mayo of een verfrissend softijsje. Maar ben je een veganist en wil je een lekkere snack? Dan kom je er vrij bekaaid vanaf.

Veganistisch eten is de laatste jaren steeds gebruikelijker geworden - en ook de markt groei langzamerhand mee. Maar hoe makkelijk is het om een veganistisch gerecht te scoren tijdens een dagje uit? Stichting Viva las Vega's is op onderzoek uitgegaan en heeft een ranking gemaakt van vegan opties bij Nederlandse zomerattracties. De absolute winnaar? De Efteling!

‘Hellendoorn is vegan hel’

De parken kregen zogenaamde blaadjes voor het aanbieden van verschillende types vegan gerechten, met een maximale score van 10 en een minimale van 0. De gemiddelde score van de attractieparken is een flinke onvoldoende: 3,5 blaadjes. De verschillen zijn echter groot.

De Efteling scoort het best met 7/10 blaadjes. Je kunt daar als veganist onder meer churros, rijst/noodles en een salade met couscous bestellen. Ook Duinrell en Julianatoren doen het relatief goed, zij hebben ieder 6 blaadjes. Onderaan de lijst vinden we Hellendoorn, met 0 punten. „Hellendoorn is de vegan hel, je kunt er alleen maar patat eten”, vertelt campagnecoördinator Pablo Moleman.

Op de kaart

Sommige parken doen duidelijk meer hun best dan andere in het aanbod, maar ook de vindbaarheid van het aanbod verschilt per park. „Parken die het hoogst scoren, hebben speciale gerechten op de kaart staan. Bij andere parken kan het zo zijn dat als je ernaar vraagt, ze een gerecht kunnen maken waarin ze bijvoorbeeld het vlees weglaten.”

Zo vertelt Moleman dat het bij Archeon op verzoek mogelijk is om een pannenkoek zonder melk en ei te krijgen. Julianatoren is dan weer heel alert op allergenen en heeft een uitgebreide allergenenkaart. De poffertjes zijn bovendien standaard zonder melk en eieren. „Waarschijnlijk hebben veel mensen dat niet eens door.”

Toevallige vegan snacks

Maar er is nog veel ruimte voor verbetering, meent de stichting. „In veel pretparken blijft het bij 'toevallige vegan snacks' zoals friet (zonder mayo), popcorn en een slush. Voor vegetariërs is er soms dan een kaassoufflé of een broodje kaas en op enkele plekken kun je een bamischijf bestellen", stelt Moleman. „Veel meer pretparken hadden een 0 gekregen als we dat niet mee hadden geteld. Als je een hele dag in een pretpark loopt, wil je meer dan alleen een snack."

Vraag naar de opties

Als je dan toch naar een pretpark wil waar weinig tot geen opties zijn om veganistisch of vegetarisch te eten, raadt Moleman aan zelf iets mee te nemen. „Sommige parken hebben speciale picknickplekken waar je eigen eten kunt consumeren.” En, zo meent hij, je moet vooral veel vragen. „De vraag naar meer opties groeit heel hard, maar bedrijven doen er pas iets mee als ze zelf ook merken dat die vraag er daadwerkelijk is.”