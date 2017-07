In dit restaurant maak je de beste #foodporn-foto's

De trend dat er geen telefoons in cafés of restaurants mogen worden gebruikt, zien we steeds vaker. Maar je kunt van je socialmediagebruikende klanten natuurlijk ook je businessmodel maken.

Dat dachten ze in Londen ook. Het restaurant Dirty Bones is gek op Instagrammers en biedt bij je fotogenieke maaltijd zelfs een heuse Instagramkit. Met deze gereedschappen kun je de perfecte foodfoto schieten om de blits te maken onder #foodporn.

Flitser en statief

Bij de gratis kit zit een draagbare flitser, een oplader, een groothoeklens en een driepoot statiefje zodat je makkelijk foto's van bovenaf kunt nemen. Hij is ontwikkeld om Instagrammers in alles wat ze nodig hebben voor het perfecte kiekje te bedienen.

Dirty Bones is een nieuw restaurant in de hippe Londense wijk Soho. Alles is ontworpen met het Instagram-universum in het achterhoofd. „Mensen delen hun eten graag op social media, wij wilden iets ontwikkelen wat dat makkelijker maakt. Een perfecte foto, ongeacht de tijd van de dag of hoe het licht valt”, vertelt een woordvoerder aan Mashable.

Handje helpen

„Steeds meer mensen beslissen waar ze gaan eten op basis van Instagram. Als restaurant is het belangrijk dat mensen de beste shots kunnen maken van onze gerechten en drankjes.” Dirty Bones laat in een persbericht weten hiermee het belang van Instagram in de huidige foodie-cultuur te erkennen. Het restaurant hoopt dat gasten hun beste foto's maken én delen, zonder dat ze daar al te veel moeite voor hoeven te doen.

Niet alleen aan de perfecte foto is gedacht, ook het interieur én natuurlijk de gerechten zijn ontwikkeld met sociale media in het achterhoofd. Beide zijn ‘pictureperfect’, een mooier shot kun je bijna niet krijgen. Wat je er eigenlijk kunt eten? Onder andere vistaco's, cheeseburger, dumplings en de zelfbenoemde iconische Mac Daddy Burger staan op het menu.