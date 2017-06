Een cocktailmasterclass van Tess Posthumus

In 2015 werd Tess Posthumus uitgeroepen tot beste bartender van Nederland. Speciaal voor Metro gaf deze cocktailkoningin een masterclass zodat ook jij thuis aan de slag kan met de cocktailshaker.

In cocktailbar The Tailor in het NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam liet Posthumus zien hoe je echte Weize Collins maakt.

Recept voor de Weize Collins

Signature van Tess

Ingrediënten

* 45 ml gin

* 15 ml citroensap

* 5 ml ananassiroop

* 135 ml weizenbier

1. Schenk de gin, het citroensap en het ananassiroop in een shaker tin.

2. Vul de shaker tin met ijsblokjes en shake hard.

3. Vul een longdrinkglas met ijsblokjes.

4. Strain de cocktail in het glas.

5. Top up met het weizenbier en roer even kort zodat alle smaken goed mengen.

6. Garneer met een ananasschijfje, ananasblad en steranijs.

Wil je ook graag zelf de ananassiroop maken, dat doe je zo!

Recept voor de ananassiroop

Ingrediënten

* 1 kg kristalsuiker

* 500 ml water

* 1 ananas

* optioneel: 100 ml vodka

1. Doe de suiker en het water in een pannetje.

2. Snijd de zijkanten van de ananas af en snijd de ananas vervolgens in kleine stukjes.

3. Voeg de stukjes ananas toe aan het pannetje.

4. Verhit op middelhoog vuur. Laat het niet koken, want dan karamelliseert de suiker en krijg je een andere smaak.

5. Roer alles goed door totdat de suiker helemaal is opgelost en duw een beetje op de stukjes ananas om het sap eruit te persen.

6. Laat de siroop afkoelen.

7. Giet de siroop door een fijne zeef om de stukjes ananas en eventueel onopgeloste suikerkristallen te verwijderen.

8. Schenk 100 milliliter vodka bij de siroop en roer even door.

9. Bewaar de siroop maximaal drie maanden in een schone, goed sluitende, glazen fles in de koelkast.



Wil je nu nog meer recepten van Tess? Kijk dan even op haar site of bestel haar boek.