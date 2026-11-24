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HPV-prik op jonge leeftijd voorkomt bijna 12.800 gevallen van kanker

Een vaccinatie tegen HPV op jonge leeftijd kan duizenden toekomstige kankerdiagnoses voorkomen. Uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Erasmus MC blijkt dat bij Nederlandse kinderen die nu 9 jaar of jonger zijn, naar verwachting bijna 12.800 kankerdiagnoses op latere leeftijd worden voorkomen.

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Toch laten lang niet alle ouders hun kinderen vaccineren, zo schrijft RTL. Momenteel krijgt 65 procent van de meisjes en 57 procent van de jongens de HPV-prik. Dat ligt een stuk lager dan de vaccinatiegraad van 90 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor meisjes adviseert.

HPV kan verschillende soorten kanker veroorzaken

HPV staat voor humaan papillomavirus. Veel mensen raken gedurende hun leven besmet met het virus, voornamelijk via seksueel contact. Vaak verdwijnt het virus vanzelf en merken mensen niets van de besmetting. In sommige gevallen kan het virus echter kanker veroorzaken.

HPV is vooral bekend als veroorzaker van baarmoederhalskanker, maar kan ook leiden tot mondkeelholtekanker en kanker aan de anus, vagina, vulva en penis.

De onderzoekers keken niet alleen naar de directe bescherming die het vaccin biedt, maar ook naar de indirecte bescherming. Doordat minder mensen het virus verspreiden, neemt namelijk ook de kans op besmetting bij anderen af.

Twijfels en misverstanden over HPV-vaccinatie

In Nederland krijgen jongens en meisjes rond hun tiende levensjaar een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Toch bestaan er onder ouders nog altijd twijfels over de veiligheid, noodzaak en effectiviteit van het vaccin.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er geen ernstige, blijvende bijwerkingen vastgesteld. Ook is er geen bewijs dat de vaccinatie leidt tot langdurige vermoeidheid of onvruchtbaarheid.

Het onderzoek onderstreept hoeveel gezondheidswinst er met HPV-vaccinatie kan worden behaald. Een hogere vaccinatiegraad zou in de toekomst mogelijk nog meer gevallen van kanker kunnen voorkomen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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